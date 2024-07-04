Водитель "Тойоты" сбил парня на улице Юрина в Барнауле

Пешеход получил травмы

04 июля 2024, 14:00, ИА Амител

В Барнауле водитель легкового авто сбил пешехода, сообщили в ГАИ.

ДТП случилось 4 июля в 09:57 в районе дома № 168 по улице Юрина.

Предварительно установили, что мужчина 1996 года рождения ехал на Toyota Caldina со стороны Покровской в направлении Малахова и сбил парня 2001 года рождения, когда он переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу.