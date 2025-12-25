Водителя автобуса на Алтае осудили за смертельное ДТП

По данным следствия, мужчина не проверил, можно ли поворачивать налево

25 декабря 2025, 15:00, ИА Амител

Молот судьи / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat

В Алтайском крае вынесен приговор водителю автобуса, который признан виновным в смертельном ДТП, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Трагическая авария произошла вечером 12 сентября этого года. Водитель автобуса ПАЗ ехал по трассе Бийск – Солдатово в сторону села Соколово. Во встречном направлении двигалась Lada Samara. Как установило следствие, шофер автобуса не проверил, можно ли поворачивать налево и выполнил маневр, создав неожиданную помеху для легковушки.

«Вследствие нарушения водителем автобуса требований ПДД РФ водителю автомобиля были причинены телесные повреждения, повлекшие наступление смерти», – говорится в пресс-релизе.

Мужчину признали виновным в преступлении по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Он будет отбывать наказание в колонии-поселении в течение одного года шести месяцев. Также осужденный на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

В конце ноября на трассе Барнаул – Алейск произошло трагическое ДТП, в котором погибли два человека, в том числе 14-летняя девочка, еще двое пострадали.