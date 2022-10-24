Настоящие профессионалы. Что известно о летчиках разбившегося в Иркутске военного самолета?

Испытательный полёт боевого Су-30СМ, который проходил 23 октября в Иркутске, стал последним для двух лётчиков: Максима Конюшина и Виктора Крюкова. Оба пилота, которых называют настоящими профессионалами своего дела, погибли или потеряли сознание ещё в воздухе. В результате ни катапультироваться, ни отвести самолёт от города они уже не смогли. Всё, что известно о лётчиках, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».

Что известно о лётчиках истребителя?

Один из пилотов — Максим Конюшин. Он родился в Приморском крае, окончил Военно-воздушную инженерную академию им. проф. Жуковского по специальности «испытания летательных аппаратов», сообщает Ircity.ru.

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Вопрос дня Что могло стать причиной крушения военного самолета в Иркутске?

По данным «Байкал24», в послужном списке Конюшина более 33 типов и модификаций самолётов — учебно-тренировочный Л-39, все «Су», самолёты конструкторских бюро Микояна, Яковлева, Ту-134, МС-21. Первый испытательный полёт был на модернизированном штурмовике Су-25СМ — тестировался навигационный комплекс воздушного судна. В 2012 году он забирал в Иркутске первые Су-30СМ для российских ВВС. В 2015 году стал лётчиком-испытателем Иркутского авиационного завода.

Был награждён медалями Министерства обороны РФ «За отличие в военной службе» III, II и I степени. Два года назад Конюшину присвоили звание заслуженный лётчик-испытатель РФ. У него остались жена и двое детей. Его похоронят в Москве рядом с родителями.

Говоря о погибшем лётчике, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём Telegram-канале отметил, что «небо было действительно его призванием».

Что известно о втором пилоте?

Вторым пилотом военного самолёта был Виктор Крюков. Он родился на Украине в семье военного лётчика, с отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт. Военный лётчик второго класса, лётчик-испытатель третьего класса. Выполнял испытательные полёты в Ахтубинске. Десять лет назад с супругой переехал в Иркутск, и с тех пор летал там.

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Происшествия Дом сгорел почти дотла. Фото с места крушения истребителя в Иркутске

Вечером 23 октября в Иркутске произошло крушение истребителя Су-30. Военный самолёт выполнял приёмо-сдаточный полёт. Но в какой-то момент пилоты перестали выходить на связь. Спустя 20 минут тишины в воздух поднялся ещё раз второй борт, который также в этот день проходил испытание и успешно его завершил. Когда лётчики приблизились к самолёту, не выходившему на связь, они увидели, что экипаж находится в бессознательном состоянии. Они были либо уже мертвы, либо находились без сознания. Вскоре воздушное судно рухнуло в черте города на двухэтажный частный дом. Из горожан никто не пострадал. Оба лётчика погибли.