Настоящие профессионалы. Что известно о летчиках разбившегося в Иркутске военного самолета?
Оба пилота были профессионалами своего дела, имели большой опыт работы
Испытательный полёт боевого Су-30СМ, который проходил 23 октября в Иркутске, стал последним для двух лётчиков: Максима Конюшина и Виктора Крюкова. Оба пилота, которых называют настоящими профессионалами своего дела, погибли или потеряли сознание ещё в воздухе. В результате ни катапультироваться, ни отвести самолёт от города они уже не смогли. Всё, что известно о лётчиках, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».
Что известно о лётчиках истребителя?
Один из пилотов — Максим Конюшин. Он родился в Приморском крае, окончил Военно-воздушную инженерную академию им. проф. Жуковского по специальности «испытания летательных аппаратов», сообщает Ircity.ru.
По данным «Байкал24», в послужном списке Конюшина более 33 типов и модификаций самолётов — учебно-тренировочный Л-39, все «Су», самолёты конструкторских бюро Микояна, Яковлева, Ту-134, МС-21. Первый испытательный полёт был на модернизированном штурмовике Су-25СМ — тестировался навигационный комплекс воздушного судна. В 2012 году он забирал в Иркутске первые Су-30СМ для российских ВВС. В 2015 году стал лётчиком-испытателем Иркутского авиационного завода.
Был награждён медалями Министерства обороны РФ «За отличие в военной службе» III, II и I степени. Два года назад Конюшину присвоили звание заслуженный лётчик-испытатель РФ. У него остались жена и двое детей. Его похоронят в Москве рядом с родителями.
Говоря о погибшем лётчике, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём Telegram-канале отметил, что «небо было действительно его призванием».
Что известно о втором пилоте?
Вторым пилотом военного самолёта был Виктор Крюков. Он родился на Украине в семье военного лётчика, с отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт. Военный лётчик второго класса, лётчик-испытатель третьего класса. Выполнял испытательные полёты в Ахтубинске. Десять лет назад с супругой переехал в Иркутск, и с тех пор летал там.