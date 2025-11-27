Выгодные выходные. Как сэкономить на подарках в ТРЦ "Европа"

Скидки, новые коллекции и отсутствие длинных очередей – проведи уикенд приятно и с пользой

27 ноября 2025, 10:00, ИА Амител

Дед мороз и наушники / Фото: ТРЦ "Европа"

Последние выходные ноября в ТРЦ "Европа" – идеальное время, чтобы начать новогоднюю подготовку без спешки и хаоса. Пока город только начинает настраиваться на праздничный лад, здесь уже сформировали комфортную экосистему, чтобы выбрать подарки близким и собрать образ для корпоратива.

Выгодный шопинг

Кстати, скидки "черной пятницы" в ТРЦ еще продолжаются, поэтому привычный предновогодний шопинг превратится в более выгодный процесс. То, что обычно стоит дороже, сейчас можно купить по приятной цене, а значит – за одну и ту же стоимость закрыть сразу несколько пунктов из списка покупок. И, главное, сделать это без длинных очередей (как оно бывает в последних числах декабря).

Ассортимент в магазинах обновили: зимние коллекции уже поступили в продажу, выбор максимально широкий – от базовых вещей до ярких праздничных акцентов. Можно спокойно примерить несколько вариантов, подобрать аксессуары, обувь, верхнюю одежду и увидеть образ целиком. А благодаря акционным предложениям – собрать эффектный наряд без лишних переплат.

Дед мороз с подарком / Фото: ТРЦ "Европа"

Праздничная атмосфера

Поход по шоурумам и бутикам – только часть атмосферы "Европы". Праздничное оформление ТРЦ, удобная навигация, кафе для перерывов и зоны отдыха создают ощущение, что подготовка к Новому году может быть не стрессом, а приятным ритуалом.

Здесь легко провести целый день: найти подарки детям, выбрать косметику или парфюм, обновить гардероб и завершить вечер в ресторане.

ТРЦ "Европа"

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 251в

ВК

