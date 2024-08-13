Старые наборы можно будет использовать до истечения срока годности

13 августа 2024, 15:00, ИА Амител

Аптечка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1144885

С 1 сентября 2024 года в силу вступят изменения, внесенные Минздравом в состав автомобильной аптечки. Теперь в нее будут входить медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для проведения сердечно-легочной реанимации, жгут, бинт, лейкопластырь, спасательное одеяло и ножницы. Об этом РИА Новости рассказала основатель юридической компании "Деломант Групп" и эксперт Таисия Вепренцева.

Ранее Минздрав России утвердил новые требования к комплектации автомобильной аптечки. Они вступят в силу с 1 сентября текущего года. Старые аптечки можно будет использовать, пока не истечет срок их годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

По словам Вепренцевой, в обновленном составе аптечки появятся медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации (устройство "рот в рот"), жгут для остановки кровотечения, марлевый бинт, лейкопластырь, спасательное одеяло, а также двое ножниц для перевязки и пара хирургических ножниц.

Напомним, что в сентябре прошлого года автомобильные аптечки и огнетушители были исключены из обязательного перечня для прохождения техосмотра.