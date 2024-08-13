Россиянам напомнили об изменении состава автомобильной аптечки с 1 сентября
Старые наборы можно будет использовать до истечения срока годности
13 августа 2024, 15:00, ИА Амител
С 1 сентября 2024 года в силу вступят изменения, внесенные Минздравом в состав автомобильной аптечки. Теперь в нее будут входить медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для проведения сердечно-легочной реанимации, жгут, бинт, лейкопластырь, спасательное одеяло и ножницы. Об этом РИА Новости рассказала основатель юридической компании "Деломант Групп" и эксперт Таисия Вепренцева.
Ранее Минздрав России утвердил новые требования к комплектации автомобильной аптечки. Они вступят в силу с 1 сентября текущего года. Старые аптечки можно будет использовать, пока не истечет срок их годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.
По словам Вепренцевой, в обновленном составе аптечки появятся медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации (устройство "рот в рот"), жгут для остановки кровотечения, марлевый бинт, лейкопластырь, спасательное одеяло, а также двое ножниц для перевязки и пара хирургических ножниц.
Напомним, что в сентябре прошлого года автомобильные аптечки и огнетушители были исключены из обязательного перечня для прохождения техосмотра.
15:05:02 13-08-2024
Любой ара мобиль останови, там нет аптечки, огнетушителя, жилета!
15:09:40 13-08-2024
"а также двое ножниц для перевязки и пара хирургических ножниц" а не много ли ножниц?? простите, а сертификат, что ты умеешь хирургическими ножницами орудовать, не треба?
15:16:11 13-08-2024
Просто жесть! Ножниц зачем столько? Операции делать что ли?
15:43:46 13-08-2024
Гость (15:16:11 13-08-2024) Просто жесть! Ножниц зачем столько? Операции делать что ли? ... Так к хирургическим ножницам еще и хирургические крючки-иголки с нитями нужно, для зашивания. Или они подразумевают, что пустил кровь хирургическими ножницами и все, дальше бинтиком-жгутиком кровь останавливать?
16:18:46 13-08-2024
Гость (15:16:11 13-08-2024) Просто жесть! Ножниц зачем столько? Операции делать что ли? ... купил аптечку лет 5 назад, там такие ножницы... ценой рубля 3, даже бумагу не разрезать, тонкие, хлипкие, одно название
15:26:28 13-08-2024
Когда за громкий выхлоп будут этих мамкиных клоунов наказывать не 500 руб а минимум по 5 тыс.