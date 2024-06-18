Ювелирный отдел ограбили в барнаульском ТЦ "Норд-Вест"

Возбуждено уголовное дело

18 июня 2024, 11:45, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В барнаульском торговом центре "Норд-Вест" ограбили ювелирный отдел, сообщили в МВД Алтайского края.

Инцидент случился 16 июня. Правоохранители устанавливают количество похищенных изделий и сумму ущерба.

Возбуждено уголовное дело о грабеже группой лиц по предварительному сговору.

"Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств по данному факту, а также лиц, причастных к совершению противоправного деяния", – отметили в МВД.