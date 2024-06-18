Ювелирный отдел ограбили в барнаульском ТЦ "Норд-Вест"
Возбуждено уголовное дело
18 июня 2024, 11:45, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
В барнаульском торговом центре "Норд-Вест" ограбили ювелирный отдел, сообщили в МВД Алтайского края.
Инцидент случился 16 июня. Правоохранители устанавливают количество похищенных изделий и сумму ущерба.
Возбуждено уголовное дело о грабеже группой лиц по предварительному сговору.
"Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств по данному факту, а также лиц, причастных к совершению противоправного деяния", – отметили в МВД.
13:00:58 18-06-2024
Весь пр.Ленина в камерах. Странно, что грабителей ещё не нашли.
13:33:22 18-06-2024
ограбили --- совершили кражу наверное, грабеж это открытое хищение, когда на продавцов нападают
13:47:18 18-06-2024
Второй раз? место проклятое , однако
19:23:07 18-06-2024
Как в 90-е...