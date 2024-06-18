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Ювелирный отдел ограбили в барнаульском ТЦ "Норд-Вест"

Возбуждено уголовное дело

18 июня 2024, 11:45, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В барнаульском торговом центре "Норд-Вест" ограбили ювелирный отдел, сообщили в МВД Алтайского края.

Инцидент случился 16 июня. Правоохранители устанавливают количество похищенных изделий и сумму ущерба.

Возбуждено уголовное дело о грабеже группой лиц по предварительному сговору.

"Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств по данному факту, а также лиц, причастных к совершению противоправного деяния", – отметили в МВД.

Барнаул Происшествия

Комментарии 4

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Гость

13:00:58 18-06-2024

Весь пр.Ленина в камерах. Странно, что грабителей ещё не нашли.

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Гость

13:33:22 18-06-2024

ограбили --- совершили кражу наверное, грабеж это открытое хищение, когда на продавцов нападают

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Гость

13:47:18 18-06-2024

Второй раз? место проклятое , однако

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Гость

19:23:07 18-06-2024

Как в 90-е...

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