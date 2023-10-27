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Замгенпрокурора потребовал внести представление главе Горного Алтая за два недостроя

Дмитрий Демешин также поручил прокурору Республики Алтай лично проконтролировать устранение нарушений

27 октября 2023, 18:30, ИА Амител

Фото: прокуратура Республики Алтай
Фото: прокуратура Республики Алтай

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин проверил строительство 60-квартирного дома для детей-сирот и физкультурно-оздоровительного комплекса в Горно-Алтайске, пишет "Атмосфера".

В ходе проверки установили, что оба объекта возводятся с нарушением сроков. Готовность жилого дома составляет 50%, а спорткомплекса – 79,7%. При этом работы на объектах должны быть завершены в ноябре, но на сегодня они не соответствуют плановым показателям.

В итоге Демешин потребовал от прокурора республики Анатолия Богданчикова внести представление главе региона Олегу Хорохордину и лично проконтролировать устранение нарушений. Они должны быть приняты в течение месяца со дня внесения представления. 

Республика Алтай Прокуратура

Комментарии 6

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Гость

18:37:24 27-10-2023

Усиленно поливаетте грязью Алтай... Наши то как казнокрады? Встали на путь исправления?

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Гость

20:21:25 27-10-2023

На фото не сильно толстые лётчики ?

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Гость

21:59:24 27-10-2023

Молодец Демешин хоть он показывает что можно бороться с нашими чиновниками а все наши прокурор фсб не заметят что сейчас миллионы потратят на асфальтирование моста на новом рынке в минусовую погоду если начнут надо к зам прокурору Демешину обратиться за помощью однозначно

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Алекс

04:32:49 28-10-2023

А как же личная преданность Хорохордина САМОМУ? Ведь Демешина могут обвинить в нелояльности. Он готов рискнуть?

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Гость

19:28:36 28-10-2023

А где же был до приезда зампрокурора господин Богданчиков ?

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Гость

21:41:45 28-10-2023

Гость (19:28:36 28-10-2023) А где же был до приезда зампрокурора господин Богданчиков ?... Где и всегда. Занимался своими личными делами.

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