Замгенпрокурора потребовал внести представление главе Горного Алтая за два недостроя
Дмитрий Демешин также поручил прокурору Республики Алтай лично проконтролировать устранение нарушений
27 октября 2023, 18:30, ИА Амител
Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин проверил строительство 60-квартирного дома для детей-сирот и физкультурно-оздоровительного комплекса в Горно-Алтайске, пишет "Атмосфера".
В ходе проверки установили, что оба объекта возводятся с нарушением сроков. Готовность жилого дома составляет 50%, а спорткомплекса – 79,7%. При этом работы на объектах должны быть завершены в ноябре, но на сегодня они не соответствуют плановым показателям.
В итоге Демешин потребовал от прокурора республики Анатолия Богданчикова внести представление главе региона Олегу Хорохордину и лично проконтролировать устранение нарушений. Они должны быть приняты в течение месяца со дня внесения представления.
18:37:24 27-10-2023
Усиленно поливаетте грязью Алтай... Наши то как казнокрады? Встали на путь исправления?
20:21:25 27-10-2023
На фото не сильно толстые лётчики ?
21:59:24 27-10-2023
Молодец Демешин хоть он показывает что можно бороться с нашими чиновниками а все наши прокурор фсб не заметят что сейчас миллионы потратят на асфальтирование моста на новом рынке в минусовую погоду если начнут надо к зам прокурору Демешину обратиться за помощью однозначно
04:32:49 28-10-2023
А как же личная преданность Хорохордина САМОМУ? Ведь Демешина могут обвинить в нелояльности. Он готов рискнуть?
19:28:36 28-10-2023
А где же был до приезда зампрокурора господин Богданчиков ?
21:41:45 28-10-2023
Гость (19:28:36 28-10-2023) А где же был до приезда зампрокурора господин Богданчиков ?... Где и всегда. Занимался своими личными делами.