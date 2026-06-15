Жара, дожди и грозы. Какая погода ждет Алтайский край 15 июня

Воздух прогреется до +32 градусов

15 июня 2026, 06:00, ИА Амител

Гроза в Барнауле / Фото предоставлено читателем amic.ru

От +27 до +32 градусов составит температура в Алтайском крае днем 15 июня, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах возможен град. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с, при грозах до 18 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +27...+29 градусов. В конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3–8 м/с, при грозе порывы до 13 м/с.