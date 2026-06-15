Жара, дожди и грозы. Какая погода ждет Алтайский край 15 июня
Воздух прогреется до +32 градусов
15 июня 2026, 06:00, ИА Амител
Гроза в Барнауле / Фото предоставлено читателем amic.ru
От +27 до +32 градусов составит температура в Алтайском крае днем 15 июня, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах возможен град. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с, при грозах до 18 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +27...+29 градусов. В конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3–8 м/с, при грозе порывы до 13 м/с.
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