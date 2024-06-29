Женщина пострадала при столкновении двух иномарок на Алтае

Зачинщиком аварии оказался водитель Land Rover

29 июня 2024, 13:09, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Женщина пострадала при столкновении автомобилей в Республике Алтай, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

ДТП случилось 27 июня около 18:25 в селе Рыбалка Майминского района.

"39-летний житель Алтайского края, управляя автомобилем Land Rover Discovery, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем Nissan Juke, за рулем которого находился 45-летний житель Майминского района", – рассказали в ведомстве.

В результате аварии в республиканскую больницу за медпомощью обращалась 42-летняя пассажирка Nissan. Не госпитализирована.

Зачинщика ДТП привлекли к административной ответственности.