Рекордный для XXI века радиационный шторм начался возле Земли

Поток солнечных протонов достиг колоссальных значений

20 января 2026, 13:15, ИА Амител

Радиационный шторм / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

В окрестностях Земли впервые за два солнечных цикла (22 земных года) начался радиационный шторм уровня S4. Достигнуто рекордное значение потока солнечных протонов, сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Поток солнечных протонов превысил 10 000 единиц! Впервые за два последних солнечных цикла в окрестностях Земли происходит радиационная буря уровня S4», – говорится в сообщении.

Позднее в лаборатории добавили, что к вечеру уровень протонов увеличился до 37,5 тысячи единиц, поставив рекорд для XXI века. Прежний рекорд был достигнут в ХХ веке и составил 40 тысяч единиц.

Такие штормы оценивают по шкале из пяти классов от S1 (слабых) до S5 (экстремально сильных). По данным лаборатории, самый высокий уровень существует только теоретически и ни разу не был зарегистрирован.

По словам ученых, происходящий радиационный шторм не угрожает поверхности планеты, так как магнитное поле и атмосфера целиком блокируют радиацию на большой высоте. Однако существует радиационная опасность для астронавтов во время выхода в открытый космос. Не исключены сбои в работе спутников, в радиосвязи на высоких частотах в полярных регионах и увеличение ошибок навигации в течение нескольких дней.

Ранее сообщалось, что сильнейшая магнитная буря уровня G3-G4 накроет Землю 20 января. Такие значения считаются сильными и очень сильными по пятибалльной шкале геомагнитной активности.