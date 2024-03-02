Житель Алтайского края пострадал при столкновении двух автомобилей в Горном

Водителя привлекли к административной ответственности

02 марта 2024, 13:20, ИА Амител

ДТП в Горном Алтае / Фото: 04.мвд.рф

Человек пострадал при столкновении двух автомобилей в Улаганском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 1 марта около 08:30 вблизи села Акташ. 41-летний житель Алтайского края при движении на ВАЗ-21102 не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся со встречной Chevrolet Niva.

В итоге водитель "Жигулей" был вынужден обратиться за медпомощью, однако госпитализация ему не понадобилась.

Полицейские завели на мужчину административный материал по статье о нарушении правил расположения транспортного средства.