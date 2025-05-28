Жители Омска сообщили о серии взрывов в нескольких районах города
Полиция организовала проверку после жалоб омичей в соцсетях
28 мая 2025, 08:55, ИА Амител
В Омске жители пожаловались на серию "хлопков", которые было слышно в ряде районов и поселков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Омской области Мину Ахвердиеву.
О взрывах омичи начали сообщать в соцсетях вечером 27 мая. Со слов очевидцев, громкие "хлопки" раздались в ряде районов и поселков. Согласно данным NGS.55, около 22:00 местные жители услышали взрывы на улице Завертяева и в микрорайоне Загородный, громче всего их было слышно в Амуре (в городе есть одноименный торговый центр и Амурский поселок).
Также на грохот неизвестного происхождения пожаловались в городке Нефтяников, на улице Герцена, в районе Пушкино, Андреевки и Ростовки.
По факту произошедшего полиция организовала проверку.
"По всем указанным адресам направлены сотрудники полиции для проверки сигналов и принятия оперативных мер реагирования", – сообщила пресс-секретарь главы региона.
По поручению губернатора региона Виталия Хоценко проверкой также занимается Министерство региональной безопасности Омской области и МЧС.
09:18:26 28-05-2025
Вот это новости, где-то в Омске какие-то хлопки, все отреагировали.
Что в итоге там случилось то?
10:32:13 28-05-2025
Секрет
12:09:58 28-05-2025
СХУ - самодельные хлопковые устройства.
Запретить надо выбивать ковры не лицензированными хлопалками в необорудованных для этого местах