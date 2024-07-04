Жительница Барнаула лишилась денег из-за тезки с другого конца страны

У женщин отличаются только места рождения и проживания

04 июля 2024, 17:16, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

В Барнауле произошла неприятная история с банковской блокировкой счетов. Причиной этого стала ошибка судебного пристава, который списал часть средств со счетов женщины, хотя у нее не было никакой задолженности, пишет "АиФ".

Оказалось, что долг в размере 36,5 тысячи рублей был ошибочно приписан другой женщине с такими же фамилией, именем и отчеством, но с другим годом рождения. Отличалось у них и место проживания.

Женщина обратилась в суд, чтобы обвинить пристава в халатности. Суд встал на сторону потерпевшей и обязал пристава выплатить ей компенсацию в размере 100 тысяч рублей (первоначально она требовала 200 тысяч).