Жительница Барнаула лишилась денег из-за тезки с другого конца страны
У женщин отличаются только места рождения и проживания
04 июля 2024, 17:16, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728
В Барнауле произошла неприятная история с банковской блокировкой счетов. Причиной этого стала ошибка судебного пристава, который списал часть средств со счетов женщины, хотя у нее не было никакой задолженности, пишет "АиФ".
Оказалось, что долг в размере 36,5 тысячи рублей был ошибочно приписан другой женщине с такими же фамилией, именем и отчеством, но с другим годом рождения. Отличалось у них и место проживания.
Женщина обратилась в суд, чтобы обвинить пристава в халатности. Суд встал на сторону потерпевшей и обязал пристава выплатить ей компенсацию в размере 100 тысяч рублей (первоначально она требовала 200 тысяч).
17:36:02 04-07-2024
И срок надо еще такому приставу впаять, совсем уже работать не хотят, разгильдяйство полное.
17:40:27 04-07-2024
Когда уже наведут порядок у приставов? Можно же полностью данные проверять... А то сначала спишут не проверив. а потом люди годами обратно пытаются с них получить
18:54:53 04-07-2024
А если это у человека были единственные деньги?! Вот уродцы(((
11:21:02 05-07-2024
А мне наш МТС отключил интернет по заявлению женщины с таким же ФИО, но с другого адреса. Зачем заморачиваться проверять адрес, кого первого увиделе в компьютере, тому и отключили. Две недели звонила в службу поддержки, ходила в наш офис, пытаясь убедить, что они не правы. Писала заявление, указывала адрес, просила наказать виновного. Мне опять пришел ответ, что отключили по моему заявлению. Подключили. Потом ещё месяц ушёл на то, чтобы мне деньги вернули за эти две недели, когда я не могла пользоваться интернетом.
11:34:09 05-07-2024
"Оказалось, что долг в размере 36,5 тысячи рублей был ошибочно приписан другой женщине с такими же фамилией, именем и отчеством, но с другим годом рождения. Отличалось у них и место проживания." ИНН, СНИЛС, номер паспорта тоже совпали?