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Жительница Барнаула поблагодарила водителя маршрутки за помощь ее маме

Женщине быстро вызвали скорую помощь

03 июля 2024, 17:46, ИА Амител

Маршрутка № 77 / Фото: "Инцидент Барнаул"
Маршрутка № 77 / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула в социальных сетях поблагодарила водителя маршрутки, оказавшего помощь ее маме. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Женщина отметила добродушное отношение сотрудника общественного транспорта к пассажирам. Водитель работает на маршруте № 77.

По словам горожанки, ее маме стало плохо, а внимательный мужчина заметил это и быстро вызвал скорую. Врачи помогли женщине.

Благодарная родственница пассажирки пожелала водителю здоровья.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 3

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Гость

17:49:27 03-07-2024

Молодец водитель

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Гость

17:54:24 03-07-2024

Могла бы и бутылку коньяка подарить.

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Гость

17:59:38 03-07-2024

отношение точно ДОБРОДУШНОЕ? м.б. доброжелательное?

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