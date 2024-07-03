Жительница Барнаула поблагодарила водителя маршрутки за помощь ее маме
Женщине быстро вызвали скорую помощь
03 июля 2024, 17:46, ИА Амител
Маршрутка № 77 / Фото: "Инцидент Барнаул"
Жительница Барнаула в социальных сетях поблагодарила водителя маршрутки, оказавшего помощь ее маме. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Женщина отметила добродушное отношение сотрудника общественного транспорта к пассажирам. Водитель работает на маршруте № 77.
По словам горожанки, ее маме стало плохо, а внимательный мужчина заметил это и быстро вызвал скорую. Врачи помогли женщине.
Благодарная родственница пассажирки пожелала водителю здоровья.
17:49:27 03-07-2024
Молодец водитель
17:54:24 03-07-2024
Могла бы и бутылку коньяка подарить.
17:59:38 03-07-2024
отношение точно ДОБРОДУШНОЕ? м.б. доброжелательное?