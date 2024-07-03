Жительница Барнаула поблагодарила водителя маршрутки за помощь ее маме

Женщине быстро вызвали скорую помощь

03 июля 2024, 17:46, ИА Амител

Маршрутка № 77 / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула в социальных сетях поблагодарила водителя маршрутки, оказавшего помощь ее маме. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Женщина отметила добродушное отношение сотрудника общественного транспорта к пассажирам. Водитель работает на маршруте № 77.

По словам горожанки, ее маме стало плохо, а внимательный мужчина заметил это и быстро вызвал скорую. Врачи помогли женщине.

Благодарная родственница пассажирки пожелала водителю здоровья.