Хроника коронавируса на Алтае. День 21

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Алтайском крае продолжает расти. COVID-19 внеc свои коррективы даже в празднование Великой Пасхи. Пока ситуация не стала критической, в районах готовят больницы для лечения инфицированных. Все, что вы могли пропустить из темы "коронавирус на Алтае" за день – в обзоре amic.ru.
За прошедшие сутки в регионе зафиксировали еще девять случаев заболевания COVID-19. Таким образом, на 19 апреля в крае зарегистрировано 72 инфицированных: 14 заболевших выявили в муниципальных образованиях, 45 случаев пришлись на Барнаул. У большинства болезнь протекает в легкой форме, у троих – в тяжелой, двое из них находятся на аппарате ИВЛ.
Напомним, что ранее стало известно о четвертом выздоровевшем жителе региона. Мужчина продолжает находиться в больнице, но уже не как пациент. Он остался со своим сыном, у которого тоже выявили коронавирус.
В Камне-на-Оби готовят госпиталь для больных коронавирусом. На следующей неделе его планируют открыть на базе местного роддома.
По словам главного врача Каменской ЦРБ Олега Войтова, лечить там будут тех, у кого болезнь протекает в легкой или средней степени тяжести. Тяжелобольных с COVID-19 будут отправлять в Барнаул. Здесь взрослых пациентов принимает больница № 5. В Камне-на-Оби для людей с подозрением на коронавирусную инфекцию подготовят изолированные боксы. Тех, у кого диагноз не подтвердится, переведут в пульмонологическое отделение.
Напомним, что на данный момент в Камне-на-Оби зафиксировано три случая заболевания.
Председатель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков рассказал amic.ru о том, что парки Барнаула с большой вероятностью не смогут начать работу в мае. Речь идет не только об отказе от проведения массовых мероприятий, но и о том, что зеленые зоны будут полностью закрыты для посетителей.
О том, почему это плохо не только для бизнеса, но и для горожан, рассказал Владислав Вакаев, в ведении которого находится "Изумрудный", управляющий барнаульским Парком спорта Алексей Трофимов и директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев. Подробнее – в материале.
В 2020 году празднование Великой Пасхи выпало на 19 апреля, когда мир охвачен пандемией коронавируса. Накануне праздника главный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко подписала постановление, в котором сказано, что храмам и церквям рекомендовано не допускать очного присутствия людей на праздничных церемониях.
На помощь верующим пришли современные технологии. За проведением пасхального богослужения можно было следить в режиме онлайн. Телеканал "Катунь 24" провел прямую трансляцию литургии. Служба проходила за закрытыми дверями в храмах Димитрия Ростовского и Никольском, в Покровском соборе. А в храме святителя Николая Чудотворца трансляцию богослужения вывели на улицу.
Что касается куличей, то освятить их люди все-таки смогли. Обряд проводился 18 и 19 апреля на улице у церквей города.
В Республике Алтай выявили два новых случая заражения коронавирусом. Заболели двое мужчин, которые работали здесь вахтовым методом.
К моменту подтверждения диагноза они уже вернулись домой в Томскую область. Известно, что они участвовали в строительных работах в Турочакском районе и были в числе 66 строителей, которые прошли тестирование. Таким образом, общее число заболевших в Республике Алтай – четыре.
Ранее стало известно о том, что заразилась 67-летняя жительница села Онгудай. Она контактировала с родственниками, прибывшими из Алтайского края. Вторым заболевшим стал супруг местной жительницы. Специалисты уже выявили возможных контактировавших с ними лиц и отправили их на тестирование.
Одни из главных героев нынешнего времени – сотрудники скорой помощи. Иногда им приходится работать с людьми, чей диагноз еще неизвестен. О деятельности медиков на передовой рассказал Евгений Зырянов, который уже 20 лет работает в службе скорой помощи.
Как изменилась работа фельдшера во время пандемии, как медики защищают себя от заражения и почему не боятся заболеть – в материале amic.ru
Хотите побольше узнать и получше разобраться в ситуации и вопросах поддержки – вам в эту карточку. Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- власти придумали, как поддержать алтайский бизнес;
- как семьям с детьми получить новые выплаты;
- как оформить медкнижку не выходя из дома;
- можно ли рассчитывать на возврат денег за путевки из фонда туроператора;
- что делать, если работодатель отправляет в отпуск без содержания;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии;
- что делать, если нечем платить ипотеку и кредит (спойлер: там все непросто);
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- как получить пенсию, если выходить нельзя и почта не работает;
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
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- куда звонить, чтобы решить проблемы не выходя из дома;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как взять больничный, если вынужден после отдыха в другой стране сидеть на карантине.
Режим повышенной готовности. Что почитать об этом?
- Что изменилось в обновленном указе губернатора Алтайского края.
- Что можно и нельзя делать в период самоизоляции.
- Какие документы брать с собой на улицу.
- Зачем нужна дистанция в 1,5 метра и как "работает" коронавирус.
- Как оказывают медицинскую помощь в Алтайском крае во время режима самоизоляции.
- Какие сферы бизнеса Алтайского края теперь могут возобновить работу.
- Что нельзя нарушать во время режима повышенной готовности и причем тут самоизоляция.
Что посмотреть и почитать?
Фоторепортаж о том, как встречали Пасху в Барнауле в условиях самоизоляцииИсторию о том, как в Барнауле разоряли и восстанавливали храмы.
Как изменилась работа скорой с приходом COVID-19 и не боятся ли фельдшеры заразиться сами.
Что будет с нами после коронавируса?
Компании Барнаула собираются перейти на "удаленку" навсегда.
Интервью экономиста о том, ударит ли кризис по Алтаю и кто его переживет.
Мнения родителей и учителей о дистанционном обучении.
Комментарии
Сегодня в интервью Главврач из Татарстана рассказывал, где заражаются его пациенты. Это транспорт, улица и несоблюдение карантинных мер.
Специалист по закупкам московской ассоциации аптек призналась, что раньше они закупали маски по 90 копеек (!!!). Средства индивидуальной защиты, которые были в РФ, ещё в январе-феврале скупили китайцы. Таким образом, ко времени распространения эпидемии на нашей территории запасов масок фактически не было. Производителей обязали поставлять товар государству, чтобы обеспечить медучреждения и пресечь спекуляцию. Подразумевается, что население должно промышлять как-то само.
Почему бы не организовать продажу одноразовых сертифицированных масок в аптеках по электронным талонам (код через Госуслуги) и при предъявлении паспорта гражданам?
День 21
Похоже несколько человек уже третью неделю лежат
Потому что масок нет. В Ак шьют 150 тыр. Этого не хватит на дневную потребность Барнаула.
Владимир Путин предупредил глав регионов, что ошибки в войне с вирусом будут рассматриваться как преступная халатность и руководители будут нести не только административную ответственность.
19.04.2020 19:47
Пионер
Потому что масок нет. В Ак шьют 150 тыр. Этого не хватит на дневную потребность Барнаула.
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Потому что шьют на коленке.
А надо было развернуть промышленное производство, автоматические линии.
То что шьют это все лишнее, нужны медмаски, которых нет. Даже если сейчас маски завезут в аптеки они минимум будут стоить рублей 40, а в день надо минимум 5!!!
Самопальные трикотажные маски это практически тоже самое, что натянуть шарф и ходить, потом также стирать и гладить, смысл тот же но бесплатно
Коллективный иммунитет должен выработаться у всего человечества на земле.
Полагаю, чем больше переболеет у них, тем меньше и легче должно это коснуться нас.
Потому что шьют на коленке.
А надо было развернуть промышленное производство, автоматические линии.
Спонсируйте. Сразу развернут.
Маски идут мимо аптек. Или аптекари по своим разбирают. Вот реально ни одной маски не увидела уже 2 мес.