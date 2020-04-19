Хроника коронавируса на Алтае. День 21

72 зараженных в Алтайском крае

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали еще девять случаев заболевания COVID-19. Таким образом, на 19 апреля в крае зарегистрировано 72 инфицированных: 14 заболевших выявили в муниципальных образованиях, 45 случаев пришлись на Барнаул. У большинства болезнь протекает в легкой форме, у троих – в тяжелой, двое из них находятся на аппарате ИВЛ.

Напомним, что ранее стало известно о четвертом выздоровевшем жителе региона. Мужчина продолжает находиться в больнице, но уже не как пациент. Он остался со своим сыном, у которого тоже выявили коронавирус.