Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 105

В Алтайском крае зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией и еще две смерти инфицированных. Регион продолжает занимать лидирующие позиции по заболеваемости COVID-19. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 12 июля – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 232 новых случаев COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
На Барнаул пришлись 134 заболевших. Остальные распределились следующим образом: Рубцовск – 23, Тальменский район – 10, Новоалтайск – 7, Первомайский район – 6, Михайловский район – 5, Крутихинский район – 4, Топчихинский, Троицкий, Рубцовский, Павловский, Калманский и Кулундинский районы – по 3, Бийск, Камень-на-Оби, Славгород, Яровое, ЗАТО Сибирский, Поспелихинский, Локтевский и Заринский районы – по 2, Баевский, Бийский, Волчихинский, Змеиногорский, Ключевской, Панкрушихинский, Ребрихинский, Смоленский и Целинный район – по 1.
В Алтайском крае умерли еще два пациента, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Всего в регионе с начала пандемии скончались 122 человека с коронавирусом, из них 52 – от COVID-19, 67 – от иных заболеваний. Три случая находятся на экспертизе.
В Горном Алтае выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.
Общее количество заболевших в регионе выросло до 1098.
При этом выздоровело 544 человек, 26 из которых – за последние сутки.
Алтайский край по суточному приросту заразившихся в очередной раз занимает пятую строчку среди всех регионов РФ. Больше зараженных зафиксировали только в Москве (679 человек), Санкт-Петербурге (293), Свердловской области (286) и Ханты-Мансийском АО (267).
Край остается одним из лидеров в России и по коэффициенту распространения коронавируса. Показатель региона составил 1,55. Выше он только у Магаданской области (1,98) и Удмуртии (1,67).
Глава Алтайского края Виктор Томенко главным фактором прироста заболеваемости коронавирусом в июле назвал снижение дисциплины у жителей региона.
Губернатор уточнил, что для противодействия инфекции жителям региона следует быть осторожнее и соблюдать предписанные меры безопасности. Именно поэтому власти ввели ответственность предприятий и организаций за соблюдение масочного режима посетителями.
При этом ужесточения мер профилактики пока не планируется. Томенко подчеркнул, что власти больше сосредоточатся на контроле исполнения уже введенных ограничений.
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- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
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Комментарии
Я не буду ходить в маске покупаю в магазинах где продают без маски
Была сейчас в Мар-ке на 80-й Гвардейской и приятно была удивлена почти весь народ в масках. На входе стоит столик с прибамбасами для изготовления самодельных масок и раствор для обработки рук. В это же время магазин посетили представители полиции и проверили соблюдение масочного режима. Одного дедушку нашли без маски, но ограничились предупреждением. Будем надеяться, что народ станет более дисциплинирован и вирус пойдет на спад.