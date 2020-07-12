Воскресенье, 12 Июль, 20:12

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,23
€ 80,27
26°

727162 +6615
Обь
244см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеГолосование по поправкам в Конституцию
Вопрос дня



Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 105

, ИА "Амител"
Главное за 12 июля
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией и еще две смерти инфицированных. Регион продолжает занимать лидирующие позиции по заболеваемости COVID-19. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 12 июля – в подборке amic.ru.

1
+232 зараженных в регионе

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 232 новых случаев COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

На Барнаул пришлись 134 заболевших. Остальные распределились следующим образом: Рубцовск – 23, Тальменский район – 10, Новоалтайск – 7, Первомайский район – 6, Михайловский район – 5, Крутихинский район – 4, Топчихинский, Троицкий, Рубцовский, Павловский, Калманский и Кулундинский районы – по 3, Бийск, Камень-на-Оби, Славгород, Яровое, ЗАТО Сибирский, Поспелихинский, Локтевский и Заринский районы – по 2, Баевский, Бийский, Волчихинский, Змеиногорский, Ключевской, Панкрушихинский, Ребрихинский, Смоленский и Целинный район – по 1.

2
Новые летальные случаи

В Алтайском крае умерли еще два пациента, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Всего в регионе с начала пандемии скончались 122 человека с коронавирусом, из них 52 – от COVID-19, 67 – от иных заболеваний. Три случая находятся на экспертизе.

3
У соседей

В Горном Алтае выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.

Общее количество заболевших в регионе выросло до 1098.

При этом выздоровело 544 человек, 26 из которых – за последние сутки.

4
В пятерке по России

Алтайский край по суточному приросту заразившихся в очередной раз занимает пятую строчку среди всех регионов РФ. Больше зараженных зафиксировали только в Москве (679 человек), Санкт-Петербурге (293), Свердловской области (286) и Ханты-Мансийском АО (267).

Край остается одним из лидеров в России и по коэффициенту распространения коронавируса. Показатель региона составил 1,55. Выше он только у Магаданской области (1,98) и Удмуртии (1,67).

5
Томенко объяснил негативную статистику

Глава Алтайского края Виктор Томенко главным фактором прироста заболеваемости коронавирусом в июле назвал снижение дисциплины у жителей региона. 

Губернатор уточнил, что для противодействия инфекции жителям региона следует быть осторожнее и соблюдать предписанные меры безопасности. Именно поэтому власти ввели ответственность предприятий и организаций за соблюдение масочного режима посетителями.

При этом ужесточения мер профилактики пока не планируется. Томенко подчеркнул, что власти больше сосредоточатся на контроле исполнения уже введенных ограничений.

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О деньгах

О работе

О профилактике

Об отдыхе и развлечениях

Что еще почитать и посмотреть 12 июля:

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

12.07.2020 19:31
Дима

Я не буду ходить в маске покупаю в магазинах где продают без маски

12.07.2020 19:33
Гость

Была сейчас в Мар-ке на 80-й Гвардейской и приятно была удивлена почти весь народ в масках. На входе стоит столик с прибамбасами для изготовления самодельных масок и раствор для обработки рук. В это же время магазин посетили представители полиции и проверили соблюдение масочного режима. Одного дедушку нашли без маски, но ограничились предупреждением. Будем надеяться, что народ станет более дисциплинирован и вирус пойдет на спад.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
19:55
Путин продолжит работу над материалами, призванными не допустить искажение истории 0
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 105 2
18:50
Полтора килограмма конопли изъяли полицейские у жителя Барнаула 1
18:23
Ученые: коронавирус стал заразнее 1
17:49
Массовое ДТП произошло на Чуйском тракте в Алтайском крае 1
17:14
Лукашенко назвал Белоруссию раем 10
16:42
В России завершили испытания вакцины от коронавируса 7
16:15
Алтайский край попал в тройку по коэффициенту распространения коронавируса 3
15:40
Алтайский край закрепился в топ-5 регионов по заболевшим COVID-19 2
15:13
"Это не шапито". Клишас осудил адвокатов по делу Ефремова 6
14:48
Алтайский край вошел в топ-10 регионов, где чаще всего болеют туберкулезом 11
14:18
Пассажиры подрались в барнаульском автобусе. Видео 15
13:43
Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа 10
13:10
Томенко назвал главную причину роста заболеваемости COVID-19 58
12:34
За сутки 45 человек заразились коронавирусом в Горном Алтае 5
12:01
Еще два человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае 3
11:48
В Алтайском крае выявили еще 232 заболевших COVID-19 31
11:18
Водитель Toyota Camry сбил пешехода в Горно-Алтайске 0
10:45
В Барнауле перекрывают участок шоссе Ленточный бор 3
10:10
В Горном Алтае из-за чумы запретили охоту на сурков 5
09:35
Невеста скончалась на свадебном банкете в Москве 13
09:04
В Сибири умирает каждый 81-й заразившийся коронавирирусом 20
08:42
"Бутылки, презервативы". Московский журналист раскритиковал Барнаул за мусор 46
08:23
"Ни стыда, ни совести". Самбурская показала свою грудь, прикрытую лишь "сердечком" 14
08:02
ФК "Динамо-Барнаул" узнал своих соперников по предстоящему сезону 3
07:33
Власти Алтайского края объяснили скопление срочников на сборном пункте Барнаула 16
07:04
Как сократить количество мусора в вашей жизни. 10 советов, которые вам пригодятся 5
06:32
Рыбачить и ждать рассвет. Что можно и что нельзя делать в Петров день 0
06:03
Тепло и кратковременные дожди. Погода в Алтайском крае на 12 июля 0
23:52
Такой день. Еще один молочный сговор на Алтае и взрыв в Заринске 0
23:18
Не устоял перед соблазном. В Барнауле пьяный водитель получил штраф в 200 тысяч рублей 4
22:48
Больницам Алтайского края предложили присвоить имена знаменитых врачей 5
22:22
Инспектор ГИБДД рассказал, кто был за рулем машины Михала Ефремова 3
21:48
Алтайское УФАС выявило еще один сговор по снижению закупочных цен на молоко 1
21:21
"Мы в застое". Глава Счетной палаты объяснил состояние экономики России 12
20:52
Спят по очереди. В призывном пункте Алтайского края не хватает мест для срочников 6
20:19
В Алтайском крае в одном из домов взорвался бойлер, пострадала женщина 0
19:52
Веселье продолжается. В одном из баров на озере Яровое прошла "ковидная" вечеринка 1
19:21
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 104 1
18:48
Мотоциклист с пассажиром залетели под колеса автобуса на трассе Барнаул-Новосибирск 0
18:15
Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году 14
17:49
В Барнауле установили четырехметровый цветочный шар 11
17:18
Ученые назвали фактор, удваивающий риск смерти при заражении коронавирусом 2
16:46
В Алтайском крае мать обокрала 92-летнюю пенсионерку чтобы одеть своих детей 5
16:15
Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году 1
15:47
В Республике Алтай пьяный мотоциклист сбил пятилетнего велосипедиста 2
15:18
Алтайский край занял пятое место по суточному приросту зараженных COVID-19 в России 3
14:47
Многодетную мать-блогера из Новосибирска захотели лишить родительских прав 11
14:17
Автомобиль перевернулся и перекрыл дорогу в результате ДТП в Барнауле 2
13:51
Российский боевик вошел в десятку лучших по версии голливудского режиссера 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.