Баста, аэропорт и новая трасса. Чем запомнился Дементьев на посту главы Минтранса?

Его называли одним из самых открытых членов правительства Алтайского края. На своей первой же пресс-конференции после назначения главой Минтранса в 2018 году Александр Дементьев дал журналистам свой личный номер и разрешил звонить по любому важному вопросу. И не отказывал в комментариях. 24 мая Дементьев написал заявление об увольнении с поста министра, а 11 июня СУСК задержал его по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, в 2020 году министр получил более 5 миллионов рублей от директора одного из ООО за то, чтобы с компанией заключили муниципальные контракты. Уголовное дело расследуется, а мы рассказываем, чем запомнился Александр Дементьев на посту министра как чиновник и как человек.

Продажа аэропорта Барнаула

Именно Александр Дементьев, на тот момент глава Минтранса, курировал передачу части акций барнаульского аэропорта компании "Новапорт". Подразумевалось, что новый хозяин воздушных ворот Алтая построит терминал за 2,7 миллиарда рублей. Разговоры о продаже аэропорта велись несколько лет. Бывший губернатор края Александр Карлин был против. Ему казалось, что "Новапорт" после покупки проведёт небольшую оптимизацию и сократит штат. Однако Виктор Томенко договорился с "Новапортом" провести эмиссию – выпустить дополнительные акции, которые примерно за 600 миллионов рублей купит холдинг. При этом власти оставят себе блокирующий пакет: 25% плюс одну акцию. Александр Дементьев курировал продажу аэропорта, которая на данный момент так и не завершилась. Планировалось, что это произойдёт к 2022 году. Затем холдинг должен будет построить новый терминал за два года.

Третья федеральная трасса

В 2020 году в Алтайском крае произошло историческое событие: третья федеральная трасса А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан протяжённостью 400 километров официально передана в федеральную собственность. Алтайские дорожники ждали этого несколько лет. Ещё предыдущий губернатор региона – Александр Карлин – пытался "избавить" бюджет края от магистрали, нуждавшейся в многомиллионном и срочном ремонте. Напомним, именно по этой трассе на алтайские солёные озера каждое лето едут тысячи туристов. А качество полотна не выдерживает никакой критики.

И в 2020 году дорогу наконец сняли с краевого баланса. Это позволит экономить региональному бюджету около 500 миллионов в год.

Закончил проект обхода Барнаула

Разрабатывать проект обхода краевой столицы начали ещё до назначения Александра Дементьева на пост министра. Однако именно при нём проект был закончен. Сейчас нужны только федеральные средства: самостоятельно край реализовать грандиозный замысел не сможет. Известно, что обход и третий мост через Обь может обойтись в 52 миллиарда рублей. Сейчас ведётся работа по изъятию земель, по которой пройдёт обход города. Участков изымается много, причём самых разнообразных, – начиная от 25 кв. м и заканчивая десятками соток. Работу по их выделению планируют закончить в ближайшие год-два.

Ругал дорожников за плохую работу

Глава алтайского Минтранса любил совершать неожиданные проверки дорожной отрасли. Например, вместе с журналистами и экспертами ОНФ инспектировал новые дороги, отремонтированные в рамках нацпроекта БКАД. Во время таких визитов Дементьев не стеснялся ругать дорожников за плохую работу. Об одной из подобных инспекций почитайте в нашем тексте "А потом над нами издеваются". Глава Минтранса ужаснулся ремонту дорог в Барнауле".

Боролся с аварийностью и спорил с Варламовым

Выступал за обновление пассажирского транспорта, но так и не смог этого добиться.

Много высказывался и на тему дорожной безопасности. Так, Дементьев заявил, что пешеходные переходы являются "конфликтными зонами" и их нужно делать безопаснее, при этом уменьшая количество.

"У нас пешеходные переходы сделаны везде, где можно и нельзя, если честно говорить. Мы выезжаем с одного пешеходного перехода, попадаем на другой. Простой пример – проспект Красноармейский. <…> На участке менее чем 800 метров у нас четыре пешеходных перехода, три из которых – регулируемые. И у нас ещё люди умудряются между этими пешеходными переходами бегать где попало", – сказал Дементьев.

На заявление министра отреагировал блогер-урбанист Илья Варламов, который раскритиковал Дементьева и привёл в качестве примера Париж, где переходы установлены чаще, чем в Барнауле. Позже глава минтранса парировал блогеру, заявив, что нельзя сравнивать столицу Алтая и Франции. При этом сам министр в интервью amic.ru рассказывал, что является поклонником творчества Ильи Варламова и интересуется всем, что связанно с современной комфортной городской средой.

Слушал "Арию", Басту и катался на трамвае

Александр Дементьев был одним из самых открытых чиновников в правительстве края. Журналисты могли обратиться к нему с любым вопросом. На первой же пресс-конференции после назначения глава Минтранса в 2018 году дал журналистам свой личный номер и разрешил звонить по любому важному вопросу. Министр часто собирал в своём рабочем кабинете активистов и урбанистов, интересующихся темой транспорта.

А ещё Александр Дементьев рассказывал amic.ru, что любит гулять по Барнаулу пешком, ездить по выходным на трамвае, слушать "Арию" и Басту, и признавался, что порой нарушает ПДД. Большое интервью с Дементьевым читайте по ссылке.

За что арестовали Дементьева?

Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, в 2020 году министр получил взятку в размере более 5 миллионов рублей от директора одного из ООО, которое занимается нанесением дорожной разметки на автомобильных дорогах. По мнению следователей, взятка предназначалась для того, чтобы с коммерческой организацией заключили муниципальные контракты на содержанию автомобильных дорог.

Опубликовано 24.05.2021. Обновлено и дополнено 11.06.2021