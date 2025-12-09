НОВОСТИПроисшествия

Школьница из России стала лицом немецких БДСМ-книг без своего согласия

Изначально она просто поучаствовала в бесплатной фотосессии

09 декабря 2025, 17:43, ИА Амител

Школьница из России стала лицом немецких БДСМ-книг / Фото: Telegram-канал "Банки, деньги, два офшора"
После участия в бесплатной фотосъемке 15-летняя россиянка неожиданно превратилась в узнаваемое лицо, когда попала на обложки немецких книг, посвященных БДСМ-тематике, сообщает Telegram-канал "112".

В 2015 года девушка, как и многие подростки, выиграла возможность сняться у известного местного фотографа (всего четыре снимка). Никаких официальных документов, соглашений или одобрения родителей оформлено не было. Предполагалось, что это будут просто красивые фотографии для привлечения внимания в социальных сетях, что устраивало всех участников.

Однако спустя три года друзья прислали ей обложку книги, изданной в Турции. Проведя поиск по фотографии, девушка обнаружила, что ее изображение активно используется на международном уровне: на Amazon, Pinterest, фотобанках, в рекламных материалах и даже на огромном рекламном щите в Москве.

Оказалось, что внешность девушки была продана оптом и стала востребованным товаром. Еще через пару лет выяснилось, что в Германии опубликовано 12 книг жанра БДСМ, на обложках которых размещено ее лицо. Обращение семьи к адвокатам не принесло результатов, удалось удалить лишь незначительное количество фотографий.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

18:07:00 09-12-2025

Из серии - "Я не такая" ?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

18:14:50 09-12-2025

Повезло.
1. Найти немецкого адвоката.
2. Ободрать фашистов в стиле BDSM

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:57:51 09-12-2025

а КТО читал и ее узнал? извращенцы выпалились

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:53:53 09-12-2025

Есть девушки в наших селеньях)))

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:01:21 10-12-2025

О, дас ист фантастиш, фроляйн! :)

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:31:49 10-12-2025

Лолита решила устроить фотосессию, пригласив фотографа. Казалось бы, что могло пойти не так?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:21 10-12-2025

чета не похоже
точно она?
как фоторобот из розыска полиции

  -3 Нравится
Ответить
