Школьница из России стала лицом немецких БДСМ-книг без своего согласия
Изначально она просто поучаствовала в бесплатной фотосессии
09 декабря 2025, 17:43, ИА Амител
После участия в бесплатной фотосъемке 15-летняя россиянка неожиданно превратилась в узнаваемое лицо, когда попала на обложки немецких книг, посвященных БДСМ-тематике, сообщает Telegram-канал "112".
В 2015 года девушка, как и многие подростки, выиграла возможность сняться у известного местного фотографа (всего четыре снимка). Никаких официальных документов, соглашений или одобрения родителей оформлено не было. Предполагалось, что это будут просто красивые фотографии для привлечения внимания в социальных сетях, что устраивало всех участников.
Однако спустя три года друзья прислали ей обложку книги, изданной в Турции. Проведя поиск по фотографии, девушка обнаружила, что ее изображение активно используется на международном уровне: на Amazon, Pinterest, фотобанках, в рекламных материалах и даже на огромном рекламном щите в Москве.
Оказалось, что внешность девушки была продана оптом и стала востребованным товаром. Еще через пару лет выяснилось, что в Германии опубликовано 12 книг жанра БДСМ, на обложках которых размещено ее лицо. Обращение семьи к адвокатам не принесло результатов, удалось удалить лишь незначительное количество фотографий.
18:07:00 09-12-2025
Из серии - "Я не такая" ?
18:14:50 09-12-2025
Повезло.
1. Найти немецкого адвоката.
2. Ободрать фашистов в стиле BDSM
18:57:51 09-12-2025
а КТО читал и ее узнал? извращенцы выпалились
21:53:53 09-12-2025
Есть девушки в наших селеньях)))
00:01:21 10-12-2025
О, дас ист фантастиш, фроляйн! :)
09:31:49 10-12-2025
Лолита решила устроить фотосессию, пригласив фотографа. Казалось бы, что могло пойти не так?
10:39:21 10-12-2025
чета не похоже
точно она?
как фоторобот из розыска полиции