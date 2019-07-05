Полиция нашла избивших барнаульскую пенсионерку девушек. Им нет 18 лет

Полиция Барнаула нашла трех девушек, которые два дня назад избили 60-летнюю женщину за замечание о расклейке объявлений. Они оказались несовершеннолетними, сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе городского управления МВД.
"Личности девушек уже установлены, они являются несовершеннолетними. В настоящее время по данному факту проводится проверка", – уточнили в ведомстве.
Сообщение об этом инциденте зарегистрировано в отделе полиции по Ленинскому району в среду, 3 июля.
Как накануне сообщал портал Amic.ru, об избиении стало известно из соцсетей. Один из пользователей написал, что три неизвестные девушки расклеивали объявления на двери дома, а не на доске, висевшей рядом, предназначенной для этой цели. Его 60-летняя мама сделала им замечание. Девушки оказались крайне агрессивными: "Били всей толпой, ногами и чем-то тяжелым". Пенсионерку спас проезжавший мимо на машине мужчина. Женщину доставили в больницу с сотрясением и кровопотерей.
Комментарии
Так же попинать.
кремировать
лоботомию, чтобы только сами могли пищу потреблять.
Девчонкам нет 18 лет, не от хорошей жизни они пошли клеить объявления (не ЗАКЛАДКИ делать) тут бабка лезет со своими советами.
Мне за 40. Сам часто помогаю знакомым с переездом. Стоит открыть дверь в подъезд и начать вещи таскать, обязательно нарисуется местная грымза. То дует, то лифт заняли, то подъезд заставили. Так что некоторым вломить полезно для здоровья
в смысле "не от хорошей жизни"? у меня сын тоже клеит-просто,чтобы денежка водилась своя,а не у родителей шкулять. А жизнь у него-более,чем хорошая и сытная!
Мне за 40. Сам часто помогаю знакомым с переездом. Стоит открыть дверь в подъезд и начать вещи таскать, обязательно нарисуется местная грымза. То дует, то лифт заняли, то подъезд заставили. Так что некоторым вломить полезно для здоровья
Вломщик вы наш доморощенный, в УК РФ давно заглядывали ? А вламываете в основном бабулькам? Если Валуев замечание сделает, ему тоже вломите?
5.07.2019 11:04
- гость - Какой ты злой персонаж. Тебе дай волю ты мало того что женщину побьешь, так и еще и на возраст не посмотришь. Наверное еще и образованным себя считаешь...В очках наверное костюме....жесть. Такого на улице встретишь подумаешь хороший человек а вечером он тебя и прирежет неизвестно за что.
Так что некоторым вломить полезно для здоровья
"Некоторым " это тем, кто сдачи дать не может по причине возраста и пола? Типичное быдло, пытающееся решать все силой. Если силенок маловато, засовывает язык в опу, и делает, как надо. Откуда вы беретесь-то?