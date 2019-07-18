Качеством дополнительного образования довольны 80% родителей на Алтае

Больше половины детей на Алтае отдают предпочтение спорту / Фото: educaltai.ru

Исследование качества и доступности услуг дополнительного образования детей провели в Алтайском крае, сообщает региональный Минобрнауки.

Исследование проводилось с помощью онлайн-анкетирования родителей детей в возрасте от пяти до 18 лет. Вопросы касались как возможности получать дополнительное образование, например, для детей из удаленных районов края, так и причин, по которым для детей выбирают то или иное направление. Опрос проводили с 15 апреля по 15 мая 2019 года, в нем приняли участие почти 13 тысяч родителей Алтайского края: 45% из них — горожане, 55% — сельские жители.

Выяснилось, что 80% опрошенных довольны как качеством дополнительного образования, так и квалификацией педагогов.

Большинство (79%) родителей края водят своих детей на дополнительные занятия при школах или после школы. В основном это касается учеников начальной школы, так как старшеклассники концентрируются на подготовке к государственной итоговой аттестации.

Больше половины детей отдают предпочтение спорту, по мере взросления интерес к этой отрасли только растет. На втором месте — разнообразные школы искусств (музыка, пение, танцы, театральное мастерство и другое).

В сравнении с городскими сельские дети заметно больше вовлечены в туристско-краеведческое, волонтерское и добровольческое движение, исследовательскую деятельность.

В первую очередь родители руководствуются именно интересом ребенка к той или иной сфере. Вторым по важности фактором является близкое расположение к дому.

Ранее сообщалось, что алтайские школы с низкими результатами получат на развитие 50 млн рублей. По итогам конкурсного отбора край вошел в число 16 регионов из 48 претендентов. Субсидии придут из федерального бюджета.