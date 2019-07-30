Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в понедельник, 29 июля, принял участие в совещании по вопросам прохождения в регионах Сибири пожароопасного и паводкоопасного периодов, которое провел полпред президента в СФО Сергей Меняйло, сообщается на официальном сайте региона.

В ходе мероприятия было озвучено, что в Сибири, по состоянию на утро 29 июля, действовало 232 лесных пожара на площади более 1 млн 600 тыс. гектаров. Самая сложная обстановка отмечается в Красноярском крае, где горит миллион гектаров леса.

Председатель красноярского правительства Юрий Лапшин пояснил, что причиной крупных верховых пожаров стал устойчивый антициклон и сухие грозы. По его словам, пожары в основном действуют в труднодоступной зоне, где невозможно их потушить.

Результатом пожаров стала задымленность, которая во второй половине июля наблюдалась в восьми регионах Сибири. "В населенных пунктах, подверженных задымлению, нужно принять дополнительные меры, обеспечить граждан необходимой медицинской помощью", – сказал Меняйло, добавив, что также необходимо информировать людей о загрязнении воздуха.

В Алтайском крае в воздухе не фиксировалось существенного превышения предельно допустимой концентрации продуктов горения. Незначительное превышение норм по оксиду углерода отмечалось только в некоторых районах Барнаула, где режим неблагоприятных метеорологических условий перестал действовать 29 июля. В настоящее время задымленность на территории края отсутствует.

В ходе мероприятия было отмечено, что в Алтайском крае намечен план действий на случай повторной задымленности. Так, местному Минздраву поручено организовать мониторинг работы лечебных учреждений по обращениям людей, связывающих ухудшение самочувствия с задымленностью.

Ранее красноярский губернатор Александр Усс прокомментировал массовые лесные пожары в регионе словами: "Это нормально".