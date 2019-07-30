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Виктор Томенко обсудил с полпредом президента лесопожарную ситуацию в Сибири

, ИА "Амител"
В Алтайском крае намечен план действий на случай повторной задымленности
Совещание полпреда с губернаторами прошло в формате видеоконференции / Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru

Совещание полпреда с губернаторами прошло в формате видеоконференции / Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в понедельник, 29 июля, принял участие в совещании по вопросам прохождения в регионах Сибири пожароопасного и паводкоопасного периодов, которое провел полпред президента в СФО Сергей Меняйло, сообщается на официальном сайте региона.

В ходе мероприятия было озвучено, что в Сибири, по состоянию на утро 29 июля, действовало 232 лесных пожара на площади более 1 млн 600 тыс. гектаров. Самая сложная обстановка отмечается в Красноярском крае, где горит миллион гектаров леса.

Председатель красноярского правительства Юрий Лапшин пояснил, что причиной крупных верховых пожаров стал устойчивый антициклон и сухие грозы. По его словам, пожары в основном действуют в труднодоступной зоне, где невозможно их потушить.

Результатом пожаров стала задымленность, которая во второй половине июля наблюдалась в восьми регионах Сибири. "В населенных пунктах, подверженных задымлению, нужно принять дополнительные меры, обеспечить граждан необходимой медицинской помощью", – сказал Меняйло, добавив, что также необходимо информировать людей о загрязнении воздуха.

В Алтайском крае в воздухе не фиксировалось существенного превышения предельно допустимой концентрации продуктов горения. Незначительное превышение норм по оксиду углерода отмечалось только в некоторых районах Барнаула, где режим неблагоприятных метеорологических условий перестал действовать 29 июля. В настоящее время задымленность на территории края отсутствует.

В ходе мероприятия было отмечено, что в Алтайском крае намечен план действий на случай повторной задымленности. Так, местному Минздраву поручено организовать мониторинг работы лечебных учреждений по обращениям людей, связывающих ухудшение самочувствия с задымленностью.

Ранее красноярский губернатор Александр Усс прокомментировал массовые лесные пожары в регионе словами: "Это нормально".

Читайте также в сюжете: Лесные пожары
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

30.07.2019 12:24
Павлик

Сейчас задымленность отсутствует? С вечера вчера заново всё начало затягивать!

Вы сейчас небо видели? Всё чисто и прекрасно?

Одни совещания и никаких действий, просто полная импотенция власти!

0  2
30.07.2019 12:25
krash

"Минздраву поручено организовать мониторинг работы лечебных учреждений по обращениям людей, связывающих ухудшение самочувствия с задымленностью." - это все?

Да они и так обязаны это делать. А че собирались то? Витя? Действия ограничились поливом десяти деревьев в центре?

Продуктивно посидели поболтали....молодцы!

3  3
30.07.2019 12:27
гость

опять черное небо началось... повод собрать очередное совещание

0  2
30.07.2019 12:31
- гость -

Чем дальше ,тем меньше реальных дел,одно "бла-бла-бла". По этому аспекту Брежнева в разы уже обогнали

0  2
30.07.2019 12:36
Kimi

Смотрю щас на небо и не пойму никак, это облачность такая или все же опять дымка эта?... чтоб ее....

0  2
30.07.2019 12:38
- гость -

Всё оживает! Колонны пенсов и иностранцев выбрасываются десантом в ЛПу края.

0  2
30.07.2019 12:49
- гость -

Тучи разгоню руками ?

0  2
30.07.2019 12:53
- гость -

пояснил, что причиной крупных верховых пожаров стал устойчивый антициклон и сухие грозы

и при чем здесь лесной кодекс и упразнение лесничеств...

0  2
30.07.2019 12:55
- гость -

Мне кажется дама в синем и крепкий мужчина левее от неё справятся с любым поручением.

0  2
30.07.2019 12:59
Гость

Так у нас в стране одно сплошное бла бла бла.... во всем, абсолютно!

0  2
30.07.2019 13:08
- гость -

С принятием Лесного кодекса была ликвидирована система лесхозов - главное звено лесной охраны, была разрушена система охраны лесов и это сделали наши избранники...

0  2
30.07.2019 13:33
- гость -

Четких указаний на то, кто должен бороться с лесным пламенем, в российском законодательстве не существует...

0  1
30.07.2019 13:53
- гость -

Дык, эта, а что у нас за окном - итог деятельности прозаседавшихся - солнца нет!!!

0  1
30.07.2019 13:57
- гость -

а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо

0  1
30.07.2019 13:57
гость

Там еще и ветер какой то поднялся

0  1
30.07.2019 13:58
гость

По моему даже гром гремит

0  1
30.07.2019 13:58
гость

А сели дождь пойдет, они это учли?

0  1
30.07.2019 14:03
-гость-

зачем тушить пожары, когда можно прессовать Любовь Соболь

0  1
30.07.2019 14:33
- гость -

Не, ну у сочинского сидельца солнышко светит, записочку не передали, Интернета он боится больше чем На.ального, может и не знает бедолага, что страна в беде?!

0  1
30.07.2019 18:26
гость

На улице дождь ливанул, пусть теперь думают как с дымкой бороться

0  0
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