Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в понедельник, 29 июля, принял участие в совещании по вопросам прохождения в регионах Сибири пожароопасного и паводкоопасного периодов, которое провел полпред президента в СФО Сергей Меняйло, сообщается на официальном сайте региона.
В ходе мероприятия было озвучено, что в Сибири, по состоянию на утро 29 июля, действовало 232 лесных пожара на площади более 1 млн 600 тыс. гектаров. Самая сложная обстановка отмечается в Красноярском крае, где горит миллион гектаров леса.
Председатель красноярского правительства Юрий Лапшин пояснил, что причиной крупных верховых пожаров стал устойчивый антициклон и сухие грозы. По его словам, пожары в основном действуют в труднодоступной зоне, где невозможно их потушить.
Результатом пожаров стала задымленность, которая во второй половине июля наблюдалась в восьми регионах Сибири. "В населенных пунктах, подверженных задымлению, нужно принять дополнительные меры, обеспечить граждан необходимой медицинской помощью", – сказал Меняйло, добавив, что также необходимо информировать людей о загрязнении воздуха.
В Алтайском крае в воздухе не фиксировалось существенного превышения предельно допустимой концентрации продуктов горения. Незначительное превышение норм по оксиду углерода отмечалось только в некоторых районах Барнаула, где режим неблагоприятных метеорологических условий перестал действовать 29 июля. В настоящее время задымленность на территории края отсутствует.
В ходе мероприятия было отмечено, что в Алтайском крае намечен план действий на случай повторной задымленности. Так, местному Минздраву поручено организовать мониторинг работы лечебных учреждений по обращениям людей, связывающих ухудшение самочувствия с задымленностью.
Ранее красноярский губернатор Александр Усс прокомментировал массовые лесные пожары в регионе словами: "Это нормально".
Комментарии
Сейчас задымленность отсутствует? С вечера вчера заново всё начало затягивать!
Вы сейчас небо видели? Всё чисто и прекрасно?
Одни совещания и никаких действий, просто полная импотенция власти!
"Минздраву поручено организовать мониторинг работы лечебных учреждений по обращениям людей, связывающих ухудшение самочувствия с задымленностью." - это все?
Да они и так обязаны это делать. А че собирались то? Витя? Действия ограничились поливом десяти деревьев в центре?
Продуктивно посидели поболтали....молодцы!
опять черное небо началось... повод собрать очередное совещание
Чем дальше ,тем меньше реальных дел,одно "бла-бла-бла". По этому аспекту Брежнева в разы уже обогнали
Смотрю щас на небо и не пойму никак, это облачность такая или все же опять дымка эта?... чтоб ее....
Всё оживает! Колонны пенсов и иностранцев выбрасываются десантом в ЛПу края.
Тучи разгоню руками ?
пояснил, что причиной крупных верховых пожаров стал устойчивый антициклон и сухие грозы
и при чем здесь лесной кодекс и упразнение лесничеств...
Мне кажется дама в синем и крепкий мужчина левее от неё справятся с любым поручением.
Так у нас в стране одно сплошное бла бла бла.... во всем, абсолютно!
С принятием Лесного кодекса была ликвидирована система лесхозов - главное звено лесной охраны, была разрушена система охраны лесов и это сделали наши избранники...
Четких указаний на то, кто должен бороться с лесным пламенем, в российском законодательстве не существует...
Дык, эта, а что у нас за окном - итог деятельности прозаседавшихся - солнца нет!!!
а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо
Там еще и ветер какой то поднялся
По моему даже гром гремит
А сели дождь пойдет, они это учли?
зачем тушить пожары, когда можно прессовать Любовь Соболь
Не, ну у сочинского сидельца солнышко светит, записочку не передали, Интернета он боится больше чем На.ального, может и не знает бедолага, что страна в беде?!
На улице дождь ливанул, пусть теперь думают как с дымкой бороться