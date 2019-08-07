Посетят шамана и Белокуриху-2: федеральные СМИ совершат медиаэкспедицию по Алтаю

Гости Алтая проедут на стилизованном пригородном поезде "Калина красная" / Фото: altairegion22.ru

Журналисты федеральных и региональных СМИ начинают большую медиаэкспедицию по Алтайскому краю под названием "Алтайские ОБЬятия", в ходе которой посетят различные туристические достопримечательности, сообщается на официальном сайте региона.

Участники медиаэкспедиции проедут на стилизованном пригородном поезде "Калина красная", побывают в Музее Чуйского тракта в Бийске, придут в гости к шаману в этнопарке "Легенда", посетят родное село Василия Шукшина Сростки и гору Пикет, а также Белокуриху и строящуюся Белокуриху-2.

Большая часть маршрута пройдет по реке Обь. Начнется экспедиция на острове Иконникова, вблизи которого происходит слияние рек Бия и Катунь и образуется Обь.

Также представители СМИ побывают в одном из первых поселений в Верхнем Приобье, родном селе актера Валерия Золотухина – Быстром Истоке, изучат работу служб по природоохранной деятельности и экологии.

В экспедиции примут участие около 20 человек. Гостями края станут журналисты "Московского комсомольца", "Собеседника" и старейшей на отечественном ТВ программы о путешествиях – "Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым".

Организатор экспедиции – правительство Алтайского края. Результатами мероприятия станут материалы о туризме в регионе и развитии современной туристической и социальной инфраструктуры.

Ранее депутат Госдумы призвал развивать туризм на Алтае для борьбы с русофобией.