10 простых способов победить похмелье

Празднование Нового года – прекрасное событие, которое однако нередко оборачивается утренней головной болью, тошнотой и невозможностью оторвать голову от подушки. Лучший способ избежать похмелья – выпивать умеренно. Но если уж так получилось, что вы на празднике "перебрали", даем 10 простых советов, как максимально сгладить последствия и побыстрее избавиться от неприятных ощущений.
1. Пить как можно больше
Можно пить простую воду, можно зеленые чаи с добавлением лимона, лучше всего – минералку без газа. Минеральные вещества помогают быстрее вывести из организма продукты распада. Рекомендуется пить гидрокарбонатную воду вроде "Ессентуков" или "Боржоми".
2. Съесть мясной или рыбный бульон
Он самым мягким способом "подпитает" организм.
3. Выпить рассол квашеной капусты или домашних соленых огурцов
Он восстанавливает электролитный баланс, насыщает организм калием, магнием, кальцием, фосфором, которые до этого "вымыл" алкоголь. Но! Этого нельзя делать, если есть проблемы с пищеводом, желудком или кишечником (гастрит, язва и т. д.). И ни в коем случае нельзя пить маринад, в котором содержатся уксус и агрессивные специи.
4. Найти в холодильнике зелень
Можно съесть и другие продукты, богатые витамином В. Шпинат и овсянка подойдут лучше всего.
5. Принять контрастный душ
Он заставит попеременно сужаться и расширяться сосуды, это поможет вывести токсины из организма. Но никаких резких перепадов температур! Это, напротив, может навредить. Начинать нужно с комфортной теплой температуры, затем понемногу ее снижать, а затем вновь плавно возвращать к теплому режиму. После процедуры выпейте горячий чай.
6. Выпить сорбент
Если есть расстройство желудка и диарея, нужно выпить сорбент: активированный уголь или полисорб, или другие похожие препараты. Какую-то часть токсинов он "соберет".
7. Больше спать
8. Прогуляться
Если есть силы, выйти на улицу и немного погулять – свежий воздух заметно улучшает самочувствие. Если сил нет, хотя бы хорошо проветрите помещение.
9. Не опохмеляться!
Это не работает. Новая порция алкоголя лишь усилит интоксикацию. Как бы ни было тяжело, терпите.
10. Выпить обезболивающее
Можно выпить нестероидный противовоспалительный препарат – таблетку, снимающую боль и снижающую озноб.
Комментарии
"Это не работает. Новая порция алкоголя лишь усилит интоксикацию. Как бы ни было тяжело, терпите." Ну конечно не работает.
судя по снегу, то утром я как раз буду на свежем воздухе снег лопатой откидывать..... Одно сегодня радует что хоть с работы домой вовремя приеду задолбали пробки по вечерам.