Уж очень хотелось спать. Барнаульца осудят за проникновение в чужое жилище

Следователи завершили разбирательство в отношении 22-летнего жителя Барнаула. Его обвиняют по статье "Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица", сообщают в алтайском Следственном комитете.

Установлено, что в декабре 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью решил зайти в гости к жителю одного из сел Первомайского района. Хозяин не открыл, однако визитера это не остановило. Барнаулец вскрыл замок и проник внутрь дома. Владелец жилища настойчивость гостя не оценил и написал заявление в правоохранительные органы.

В ходе разбирательства мужчина признал свою вину и объяснил, что просто хотел лечь спать. Дело передано в суд. Максимальная санкция статьи – три месяца ареста.