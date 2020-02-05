"Поплывшие" фигуры. Из-за теплой погоды на Мало-Тобольской разбирают снежный городок

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В Барнауле стартовали работы по демонтажу новогоднего городка на улице Мало-Тобольской. Решение о сносе приняли в администрации города в связи с надвигающимся потеплением. Напомним, синоптики прогнозировали в ближайшие дни повышение дневной температуры до 3 градусов тепла.

"Решение о демонтаже было принято в связи с потеплением и для обеспечения безопасности жителей и гостей города. С пешеходной зоны уберут горки, ледяные скульптуры и новогоднюю иллюминацию", – отметил глава администрации Центрального района Максим Сабына. Планируется, что работы займут два-три дня.