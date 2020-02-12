Вне зависимости от времени суток. Барнаул по-прежнему простаивает в пробках

Фото: "Barnaul22"
Несмотря на разгар рабочего дня, ситуация на дорогах Барнаула мало чем отличается от утренней. В городе 7 баллов из 10 по версии портала "Яндекс.Пробки".
Практически никуда не движется проспект Строителей и пути подъезда к нему: Социалистический проспект, Павловский тракт, проспект Ленина, улицы Челюскинцев, Советской Армии.
Причиной тому несколько ДТП. Так, например, на пересечении Строителей и Павловского тракта в результате аварии поперек дороги развернуло фуру.
Как уже сообщал amic.ru, сегодня утром, 12 февраля, в городе наблюдались восьмибалльные пробки. Некоторые участки автомобилисты преодолевали за 30-40 минут.
Комментарии
Портал иногда привирает. Вчера днём спокойно проехал практически через весь город на автобусах и туда и обратно, хотя портал тоже показывал пробки 7 баллов.
т.е пробок и нет, нас обманывают!
Просто почищено на некоторых улицах в центре вместо двух - одна полоса, вместо четырех - две... вот и весь ответ!!!!!
Просто почищено на некоторых улицах в центре вместо двух - одна полоса, вместо четырех - две... вот и весь ответ!!!!!
И что с этим делать?
Каждый день про это пишут,сегодня вторая подобная новость. Комментаторы сами себя накручивают ,сами себе советуют,а результата- 0.Ну что делают люди,которые отвечают за состояние дорог,чтобы ситуация улучшилась?
Дороги в городе - лед присыпанный снегом, лежачие полицейские заросшие наледью раза в два больше их самих. Про переезды через трамвайные пути -вообще молчу... Пешеходы выходят на переходы из туннелей... Так и хочется взять чиновников дорожного хозяйства города за шиворот и натыкать носом в этот бардак! Томенко, оторвите попу от кресла, посмотрите на состояние дорог города и дайте пинка своим подчиненным...