Директору барнаульского ДК напомнили, что нельзя принуждать сотрудников к голосованию

Избирательная комиссия Центрального района Барнаула рассказала о результатах проверки жалобы сотрудников ДК "Южный" на то, что их "слишком настойчиво" убеждают проголосовать по поправкам в Конституцию.
Как сообщает "Банкфакс", представители избиркома не выявили фактов принуждения к голосованию, но все-таки напомнили руководителю культурного учреждения, что необходимо соблюдать закон в части "свободного и добровольного участия граждан в общероссийском голосовании".
Ранее в интернете появилась аудиозапись голосового сообщения, которое разослала сотрудникам директор ДК Татьяна Золотухина.
В нем она подчеркнула, что будут составлены "списки проголосовавших", их отправят в некий "комитет", и по ним сделают "выводы".
Золотухина подтвердила изданию, что действительно рассылала сообщение. По ее словам, списки составляют для профилактики заражения коронавирусом, а "выводы" – это просто "пугалка", чтобы сотрудники были активнее.
Как ранее писал amic.ru, жители Алтайского края рассказывают о том, что работодатели принуждают их к голосованию по поправкам в Конституцию. На это пожаловались сотрудники сразу нескольких предприятий.
Комментарии
Правильно, нельзя принуждать,каждый сотрудник должен иметь выбор, либо ставит коротко галочку "ЗА", либо писать длинное заявление на увольнение...
полгорода заставляют посетить этот цирк! и ведь идут...
30.06.2020 16:34
- гость -
Цирк - это подобное отношение к волеизъявлению граждан. Насчет принуждения к самому участию в голосовании - вопрос дискуссионный и относится к сфере сознательности граждан. Если вас спрашивают, одобряете или нет, то ответить, как считаете правильным сами, это гражданский долг. Вот принуждение к определенной позиции по голосованию недопустимо ни в коем случае. А так получается, что гражданам нафиг ничего не нужно: ни да, ни нет. Так какие поле этого у граждан могут быть претензии? Не разжевали и в рот не положили?
16:45
Guest
Какой смысл спрашивать, если поправки уже внесены?
Вот например я разбиваю вам физиономию, а потом спрашиваю, нужно ли было разбивать вам лицо?
В Конституции есть норма, по которой плебисцит является легитимным, если в нем приняло участие более 50% избирателей. Поэтому туда активно загоняют.
Глист всё правильно изложил, разжевал и в рот положил