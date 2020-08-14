Транспорт на Чуйском тракте в Алтайском крае пустили по объездной

В Алтайском крае начала функционировать объездная дорога Чуйского тракта на 11-километровом участке от Новоалтайска в сторону Бийска, сообщили amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай". Движение транспорта перенаправят на объездную в связи с масштабными работами по расширению федеральной трассы.
"Начало объезда находится на 216-м километре, напротив вертолетной площадки, выезд – неподалеку от Жилино, на 222-м километре, – уточнили в ведомстве. – По этому участку движение будет идти до окончания работ на объекте, которое запланировано в ноябре 2021 года".
Дорожники заверили, что временная дорога не создаст дополнительных трудностей автомобилистам – она соответствует всем нормативам, имеет разметку и знаки.
Как ранее писал amic.ru, работы по расширению Чуйского тракта проводят в пригороде Барнаула, с 212 по 223 км – от развязки возле Новоалтайска в сторону Бийска, а также с 173 по 183 км – на границе Тальменского и Первомайского районов.
Проект, помимо расширения до четырех полос, включает строительство двух площадок отдыха для водителей грузовиков, новые линии освещения протяженностью 2,2 км в районе поселка Нового, 3 км разделительного барьерного ограждения и систему водоотвода. Ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2021 года.
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