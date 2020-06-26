Еще 20 км Чуйского тракта станут четырехполосными

В Алтайском крае дорожники приступили к расширению Чуйского тракта, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай".
Работы проводят в пригороде Барнаула, с 212 по 223 км – от развязки возле Новоалтайска в сторону Бийска, а также с 173 по 183 км – на границе Тальменского и Первомайского районов. Уточняется, что сейчас работы в Первомайском районе сосредоточены на строительстве объездной дороги, движение на которую переключат в августе.
Проект, помимо расширения до четырех полос, включает строительство двух площадок отдыха для водителей грузовиков, новые линии освещения протяженностью 2,2 км в районе поселка Нового, 3 км разделительного барьерного ограждения и систему водоотвода. Ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2021 года.
Параллельно с этим готовится проектная документация на расширение еще ряда участков: 58 км в сторону Республики Алтай и 15 км – в сторону Новосибирской области.
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