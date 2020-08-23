Лукашенко поручил закрыть все предприятия, на которых идут забастовки

Александр Лукашенко поручил с 24 августа закрыть все бастующие предприятия. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, председатели исполкомов и губернаторы не должны заставлять людей работать.
"Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает – с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут – разберемся, кого потом пригласить на это предприятие. С понедельника", – сказал он.
Также Лукашенко во время выступления в Гродно заявил, что координаторы протестов находятся за границей, и попросил белорусов простить милиционеров за жестокие действия в первые дни протестов.
Комментарии
А что дальше? Всю страну закроет?
"страна переживет"
Страна то переживет, Лукашенко не факт. У него теперь только один путь, в Союз или на нары. Он пока движется на нары
В очередной раз угрожает людям. Но по сути он уже политический труп. Всё же благодаря своей вооружённой банде может какое-то время продержаться в кресле.
У него теперь только один путь, в Союз или на нары. Он пока движется на нары
Ошибаетесь, не попадёт он на нары. Застрелится или отравится.
Скорее всего на этих или следующих выходных решится судьба Белоруссии. Либо сотни тысяч людей силой раздавят таракана и его псов, или к сентябрю таракан поставить всю страну на колени и начнутся кровавые репрессии.
23.08.2020 09:20
- гость -
Ужыс!
Сейчас прокремлевские СМИ передали, что в фактически пропольском Гродно прошел мощнейший митинг в поддержку батьки. Батька аж прослезился, голос дрогнул, сказал, ну я, в принципе, так и думал. Правда или нет, неизвестно, но возможно Поклонная опять победила Болотную
Как же эти старые пердуны власть отдавать не хотят. Повсеместно такое. Уже трясутся, не соображают, но все равно на своих местах сидят.
Один старый пердун под 80 сейчас в президенты США лезет. Трясется, не соображает, но очень похоже, что победит. За него толпа здоровых негров, которые тоже не соображают, но зато брызжут тостестероном
23.08.2020 09:26
гость
Одна старая пердуниха тоже думала,что победит,но что-то пошло не так.)
Одна старая пердунья в конце прошлого года несколько раз начинала трястись прямо на публичных мероприятиях. Соображает тоже уже не очень, но в Европе с ней считаются
Если беларусь выберет европу , то все!!! Промпредприятия закроют уже на всегда. А эти рабочие поедут панам попы мыть. И только те кто эту бузу затеял, получат свои 100 евро.
23.08.2020 09:28
- гость -
Одна старая пердуниха тоже думала,что победит,но что-то пошло не так.)
Если бы не наши хакеры...
мощнейший митинг в поддержку батьки.
Продажные люди есть везде. К примеру ЛДПР собирает сотни граждан просто организовав раздачу гречневой крупы.
Пердун под 80 уже кладбище должен посещать, чтобы к земле привыкнуть, а не в президенты себя выдвигать. Ну а макаки пусть за него голосуют.
Лукашенко должен предстать перед публичным судом.
Если беларусь выберет европу , то все!!! Промпредприятия закроют уже на всегда. А эти рабочие поедут панам попы мыть.
Главное, что население страны выбрало свой путь.
А может, это закономерно... Деньги уже не нужны в таком возрасте, секИс не нужен. Что остаётся - власть! Кто-то семью терроризирует, а кому дано много власти - страну.
Мадам, тебе кекc, как понимаю уже лет 10 не нужен. Так ты хоть в зоопарк сходи, курей там посмотри.
Красавчик Батька !!!
Вцепился в стул, срамота!!!
У него теперь только один путь, в Союз или на нары
а белорусы хотят в Союз?
23.08.2020 09:30
Хех
Если беларусь выберет европу , то все!!! Промпредприятия закроют уже на всегда. А эти рабочие поедут панам попы мыть. И только те кто эту бузу затеял, получат свои 100 евро.
+ 11.80 руб.
Мадам, тебе кекc, как понимаю уже лет 10 не нужен. Так ты хоть в зоопарк сходи, курей там посмотри.
А как ты себе ей это представляешь? ты ей руку чуть ниже талии, а она тебе про ситуацию на мировой арене, где учился Навальный, и то что любовь может быть только между партией и народом...
Главное, что население страны выбрало свой путь.
Старикам будут платить мизерную по европейским меркам пенсию, а вся молодежь уедет и растворится в европе.
Беларусь исчезнет. Это гбшный совок только сохранял все эти народности по дурасти своей.
Если Мадам филологиня, то в юности эти дамы были очень уж до секса охочие. Уступали только училкам начальной школы. А вот в старости они в таких старух Изергиль превращаются,что просто ужас...
23.08.2020 09:57
- гость -
Главное, что население страны выбрало свой путь.
Старикам будут платить мизерную по европейским меркам пенсию, а вся молодежь уедет и растворится в европе.
Беларусь исчезнет. Это гбшный совок только сохранял все эти народности по дурасти своей.
еще +11 руб.80 коп лови.
Подними Батька всем бастунам пенсионный возраст
большая проблема месных "блогеров" , как и в СССР - сплошное вранье.
там агитаторы были на должностях в парткомах и т.п.
эти блогеры - на госдеповских или чьих там подачках.
но тех, кто не поленится посмотреть разные источники и даже засомневаться - сразу в кремлеботы. ага , соросята и кремлеботы.
пока как в китае для таких блогеров не поставят фильтр, так и будут нормальное обсуждение превращать в клоаку
Есть ролик 5-ти летней давности.Там он говорит трудящимся одного завода:"Мне из России предлагали за большие деньги приватизировать ваш завод.Но я пойтить на это не могу".Однако,всё дело в том что этот завод выпускает продукцию военного предназначения И покупает её только Россия.
Давно пора поставить фильтр чтобы не слушать гнусавые голоса подшконочных либерастов.Хотя... как говорят во Франции:такова се ля ви.
А что ещё делать заводу,на который не пришли работники? С открытыми воротами стоять? Правильно,на замок.
23.08.2020 09:31
- гость -
Пердун под 80 уже кладбище должен посещать, чтобы к земле привыкнуть, а не в президенты себя выдвигать. Ну а макаки пусть за него голосуют.
Это только батька, да наш должны уйти. А вам каждый либерал скажет, что Клинтон и Байден молодые политические деятели у которых впереди десятилетия творческих успехов в политике.
рабочие поедут панам попы мыть. И только те кто эту бузу затеял, получат свои 100 евро.
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Ну вот, мы стали олигархами. Средний класс с 17 тыс. далеко прошлое. Ура!!! Мы уже олигархи, правда,
это даже меньше чем у замерзших и распавшихся хохлов. там средняя если на рубли то около 36 тыщ но цены и качество там продуктов с нашими лучше не сравнивать наше можем есть только мы. газ для населения уже дешевле чем у нас, как и бензин
У него теперь только один путь, в Союз или на нары
а белорусы хотят в Союз?
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это как из огня да в полымя
Ровно 52 года назад ТАСС поднял вопли о маневрах НАТО возле западной границы Чехословакии, и СССР, со странами Варшавского договора ввели войска в Чехословакию. Но то, что сошло с рук Брежневу и Варшавскому договору, в нынешнее время Путину и ОДКБ не сойдет.
Нихера ,простить за нанесенные избиения,за моральное и духовное угнетение
пришла пора давить тараканов.
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" Митинг в поддержку Лукашенко в Гродно — LIVE "
Кому лень смотреть полтора часа видео, на 40 минуте внезапно появляется Лукашенко и начинается его выступление. На 11 минуте выступление ветерана. Бабушке 97 лет.
Локаут - временная остановка работы (или существенное сокращение объёмов производства) предприятия работодателем с прекращением выплаты зарплаты, с целью оказания давления на работников (аналог забастовки, но со стороны работодателя, а не работников)
Локаут - Закрытие предприятия и массовое увольнение рабочих как средство борьбы буржуазии против рабочего класса.