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Новости

Лукашенко поручил закрыть все предприятия, на которых идут забастовки

, ИА "Амител"
По его словам, "страна переживет"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Александр Лукашенко поручил с 24 августа закрыть все бастующие предприятия. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, председатели исполкомов и губернаторы не должны заставлять людей работать.

"Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает – с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут – разберемся, кого потом пригласить на это предприятие. С понедельника", – сказал он.

Также Лукашенко во время выступления в Гродно заявил, что координаторы протестов находятся за границей, и попросил белорусов простить милиционеров за жестокие действия в первые дни протестов. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

23.08.2020 09:10
- гость -

А что дальше? Всю страну закроет?

23.08.2020 09:13
гость

"страна переживет"

Страна то переживет, Лукашенко не факт. У него теперь только один путь, в Союз или на нары. Он пока движется на нары

23.08.2020 09:14
- гость -

В очередной раз угрожает людям. Но по сути он уже политический труп. Всё же благодаря своей вооружённой банде может какое-то время продержаться в кресле.

23.08.2020 09:16
- гость -

У него теперь только один путь, в Союз или на нары. Он пока движется на нары

Ошибаетесь, не попадёт он на нары. Застрелится или отравится.

23.08.2020 09:20
- гость -

Скорее всего на этих или следующих выходных решится судьба Белоруссии. Либо сотни тысяч людей силой раздавят таракана и его псов, или к сентябрю таракан поставить всю страну на колени и начнутся кровавые репрессии.

23.08.2020 09:21
- гость -

23.08.2020 09:20
- гость -
Ужыс!

23.08.2020 09:23
гость

Сейчас прокремлевские СМИ передали, что в фактически пропольском Гродно прошел мощнейший митинг в поддержку батьки. Батька аж прослезился, голос дрогнул, сказал, ну я, в принципе, так и думал. Правда или нет, неизвестно, но возможно Поклонная опять победила Болотную

23.08.2020 09:23
- гость -

Как же эти старые пердуны власть отдавать не хотят. Повсеместно такое. Уже трясутся, не соображают, но все равно на своих местах сидят.

23.08.2020 09:26
гость

Один старый пердун под 80 сейчас в президенты США лезет. Трясется, не соображает, но очень похоже, что победит. За него толпа здоровых негров, которые тоже не соображают, но зато брызжут тостестероном

23.08.2020 09:28
- гость -

23.08.2020 09:26
гость
Одна старая пердуниха тоже думала,что победит,но что-то пошло не так.)

23.08.2020 09:29
гость

Одна старая пердунья в конце прошлого года несколько раз начинала трястись прямо на публичных мероприятиях. Соображает тоже уже не очень, но в Европе с ней считаются

23.08.2020 09:30
Хех

Если беларусь выберет европу , то все!!! Промпредприятия закроют уже на всегда. А эти рабочие поедут панам попы мыть. И только те кто эту бузу затеял, получат свои 100 евро.

23.08.2020 09:30
гость

23.08.2020 09:28
- гость -
Одна старая пердуниха тоже думала,что победит,но что-то пошло не так.)

Если бы не наши хакеры...

23.08.2020 09:30
- гость -

мощнейший митинг в поддержку батьки.

Продажные люди есть везде. К примеру ЛДПР собирает сотни граждан просто организовав раздачу гречневой крупы.

23.08.2020 09:31
- гость -

Пердун под 80 уже кладбище должен посещать, чтобы к земле привыкнуть, а не в президенты себя выдвигать. Ну а макаки пусть за него голосуют.

23.08.2020 09:31
- гость -

Лукашенко должен предстать перед публичным судом.

23.08.2020 09:32
- гость -

Если беларусь выберет европу , то все!!! Промпредприятия закроют уже на всегда. А эти рабочие поедут панам попы мыть.

Главное, что население страны выбрало свой путь.

23.08.2020 09:35
Мадам

А может, это закономерно... Деньги уже не нужны в таком возрасте, секИс не нужен. Что остаётся - власть! Кто-то семью терроризирует, а кому дано много власти - страну.

23.08.2020 09:37
- гость -

Мадам, тебе кекc, как понимаю уже лет 10 не нужен. Так ты хоть в зоопарк сходи, курей там посмотри.

23.08.2020 09:40
- гость -

Красавчик Батька !!!

23.08.2020 09:44
Гость

Вцепился в стул, срамота!!!

23.08.2020 09:45
- гость -

У него теперь только один путь, в Союз или на нары

а белорусы хотят в Союз?

23.08.2020 09:48
- гость -

23.08.2020 09:30
Хех
Если беларусь выберет европу , то все!!! Промпредприятия закроют уже на всегда. А эти рабочие поедут панам попы мыть. И только те кто эту бузу затеял, получат свои 100 евро.

+ 11.80 руб.

23.08.2020 09:51
- гость -

Мадам, тебе кекc, как понимаю уже лет 10 не нужен. Так ты хоть в зоопарк сходи, курей там посмотри.

А как ты себе ей это представляешь? ты ей руку чуть ниже талии, а она тебе про ситуацию на мировой арене, где учился Навальный, и то что любовь может быть только между партией и народом...

23.08.2020 09:57
- гость -

Главное, что население страны выбрало свой путь.

Старикам будут платить мизерную по европейским меркам пенсию, а вся молодежь уедет и растворится в европе.
Беларусь исчезнет. Это гбшный совок только сохранял все эти народности по дурасти своей.

23.08.2020 09:59
- гость -

Если Мадам филологиня, то в юности эти дамы были очень уж до секса охочие. Уступали только училкам начальной школы. А вот в старости они в таких старух Изергиль превращаются,что просто ужас...

23.08.2020 09:59
- гость -

23.08.2020 09:57
- гость -
Главное, что население страны выбрало свой путь.

Старикам будут платить мизерную по европейским меркам пенсию, а вся молодежь уедет и растворится в европе.
Беларусь исчезнет. Это гбшный совок только сохранял все эти народности по дурасти своей.

еще +11 руб.80 коп лови.

23.08.2020 10:00
- гость -

Подними Батька всем бастунам пенсионный возраст

23.08.2020 10:02
- гость -

большая проблема месных "блогеров" , как и в СССР - сплошное вранье.
там агитаторы были на должностях в парткомах и т.п.
эти блогеры - на госдеповских или чьих там подачках.
но тех, кто не поленится посмотреть разные источники и даже засомневаться - сразу в кремлеботы. ага , соросята и кремлеботы.
пока как в китае для таких блогеров не поставят фильтр, так и будут нормальное обсуждение превращать в клоаку

23.08.2020 10:02
- гость -

Есть ролик 5-ти летней давности.Там он говорит трудящимся одного завода:"Мне из России предлагали за большие деньги приватизировать ваш завод.Но я пойтить на это не могу".Однако,всё дело в том что этот завод выпускает продукцию военного предназначения И покупает её только Россия.

23.08.2020 10:08
- гость -

Давно пора поставить фильтр чтобы не слушать гнусавые голоса подшконочных либерастов.Хотя... как говорят во Франции:такова се ля ви.

23.08.2020 10:09
Гость.

А что ещё делать заводу,на который не пришли работники? С открытыми воротами стоять? Правильно,на замок.

23.08.2020 10:48
- гость -

23.08.2020 09:31
- гость -
Пердун под 80 уже кладбище должен посещать, чтобы к земле привыкнуть, а не в президенты себя выдвигать. Ну а макаки пусть за него голосуют.

Это только батька, да наш должны уйти. А вам каждый либерал скажет, что Клинтон и Байден молодые политические деятели у которых впереди десятилетия творческих успехов в политике.

23.08.2020 11:38
- гость -

рабочие поедут панам попы мыть. И только те кто эту бузу затеял, получат свои 100 евро.
-------------------

Ну вот, мы стали олигархами. Средний класс с 17 тыс. далеко прошлое. Ура!!! Мы уже олигархи, правда,

это даже меньше чем у замерзших и распавшихся хохлов. там средняя если на рубли то около 36 тыщ но цены и качество там продуктов с нашими лучше не сравнивать наше можем есть только мы. газ для населения уже дешевле чем у нас, как и бензин

23.08.2020 11:40
- гость -

У него теперь только один путь, в Союз или на нары

а белорусы хотят в Союз?

----------
это как из огня да в полымя
Ровно 52 года назад ТАСС поднял вопли о маневрах НАТО возле западной границы Чехословакии, и СССР, со странами Варшавского договора ввели войска в Чехословакию. Но то, что сошло с рук Брежневу и Варшавскому договору, в нынешнее время Путину и ОДКБ не сойдет.

23.08.2020 11:57
Леонид

Нихера ,простить за нанесенные избиения,за моральное и духовное угнетение

23.08.2020 12:00
- гость -

пришла пора давить тараканов.

23.08.2020 12:03
- гость -

Используем поисковик

" Митинг в поддержку Лукашенко в Гродно — LIVE "

Кому лень смотреть полтора часа видео, на 40 минуте внезапно появляется Лукашенко и начинается его выступление. На 11 минуте выступление ветерана. Бабушке 97 лет.

23.08.2020 12:41
@@

Локаут - временная остановка работы (или существенное сокращение объёмов производства) предприятия работодателем с прекращением выплаты зарплаты, с целью оказания давления на работников (аналог забастовки, но со стороны работодателя, а не работников)

Локаут - Закрытие предприятия и массовое увольнение рабочих как средство борьбы буржуазии против рабочего класса.

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