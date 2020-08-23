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Новости

Известный блогер Руслан Усачев побывал в горах Алтая

, ИА "Амител"
Он уточнил, что в тех местах у него не было связи
Фото: vsrap.ru

Фото: vsrap.ru

Известный российский блогер Руслан Усачев несколько дней провел в алтайских горах. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Я несколько последних дней провел в Алтайских горах без связи, – написал Усачев. – И первое уведомление, которое мне приносит 3G, – Навальный в коме. Вы чего тут творите?"

Ранее amic.ru писал о том, что Усачев провел эксперимент и посчитал инфляцию за прошедшие 13 лет. Он взял чек из супермаркета от 2007 года и отправился с ним в супермаркет.

Усачев сделал таблицу, где сравнил все цены и узнал реальный уровень инфляции за 13 лет, который, по его данным, составил не 156%, как пишут официальные источники, а 257%.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

23.08.2020 10:10
- гость -

И не будет.

23.08.2020 10:12
- гость -

А у него цифровая ломка что ли сразу началась?

23.08.2020 10:23
- гость -

Какое дело алтайкрайским трудящимся до гор Алтая
Равносильно что эта личность побывала в Новосибирской или Кемеровской областях

23.08.2020 10:24
Гость.

Кто это? Кому он известен? Чем?

23.08.2020 10:56
- гость -

Там действительно заряжаешься энергией.
Встретил как-то одного,он радоном горло полоскал,рак горла развился.Врачи по быстрому вырезали раковую опухоль.Говорит с пониженной громкостью,потому что в шее дырка.А так работает,вполне энергичный.Но это случай один на полмиллиона.Гораздо чаще лечат направленным пучком радиации.Хотя она и таинственная )

23.08.2020 11:12
- гость -


23.08.2020 10:56
- гость -


газиками горлышко полоскал?

23.08.2020 11:22
- гость -

Это который по цене чипсов и фисташек определил инфляцию?

23.08.2020 11:38
- гость -

Дождь(дистиллированная вода) проходит через горные породы,обогащаясь газом радоном.Этой водой лечат различные заболевания.Почти всех систем организма.
PS Вот только вряд ли от радона лечится прямая кишка либерастов.Им поможет только тяжёлый труд по прокладке новых железнодорожных путей на востоке нашей страны на благо Родины.Без выхода в интернет на десять лет.

23.08.2020 11:51
- гость -

А у депутатов много чеков сохранилось? Почему бы им не вычислить размер реальных затрат за 13 лет?

23.08.2020 12:16
- гость -

PS Вот только вряд ли от радона лечится прямая кишка либерастов.Им поможет только тяжёлый труд по прокладке новых железнодорожных путей на востоке нашей страны на благо Родины.Без выхода в интернет на десять лет.

таким бобикам как ты, даже тяжелый исправительный труд не поможет. Для тебя один выход - патрон за баней - выгребная яма, смекаешь?

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