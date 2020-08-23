Известный блогер Руслан Усачев побывал в горах Алтая

Известный российский блогер Руслан Усачев несколько дней провел в алтайских горах. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
"Я несколько последних дней провел в Алтайских горах без связи, – написал Усачев. – И первое уведомление, которое мне приносит 3G, – Навальный в коме. Вы чего тут творите?"
Ранее amic.ru писал о том, что Усачев провел эксперимент и посчитал инфляцию за прошедшие 13 лет. Он взял чек из супермаркета от 2007 года и отправился с ним в супермаркет.
Усачев сделал таблицу, где сравнил все цены и узнал реальный уровень инфляции за 13 лет, который, по его данным, составил не 156%, как пишут официальные источники, а 257%.
Комментарии
И не будет.
А у него цифровая ломка что ли сразу началась?
Какое дело алтайкрайским трудящимся до гор Алтая
Равносильно что эта личность побывала в Новосибирской или Кемеровской областях
Кто это? Кому он известен? Чем?
Там действительно заряжаешься энергией.
Встретил как-то одного,он радоном горло полоскал,рак горла развился.Врачи по быстрому вырезали раковую опухоль.Говорит с пониженной громкостью,потому что в шее дырка.А так работает,вполне энергичный.Но это случай один на полмиллиона.Гораздо чаще лечат направленным пучком радиации.Хотя она и таинственная )
23.08.2020 10:56
- гость -
газиками горлышко полоскал?
Это который по цене чипсов и фисташек определил инфляцию?
Дождь(дистиллированная вода) проходит через горные породы,обогащаясь газом радоном.Этой водой лечат различные заболевания.Почти всех систем организма.
PS Вот только вряд ли от радона лечится прямая кишка либерастов.Им поможет только тяжёлый труд по прокладке новых железнодорожных путей на востоке нашей страны на благо Родины.Без выхода в интернет на десять лет.
А у депутатов много чеков сохранилось? Почему бы им не вычислить размер реальных затрат за 13 лет?
PS Вот только вряд ли от радона лечится прямая кишка либерастов.Им поможет только тяжёлый труд по прокладке новых железнодорожных путей на востоке нашей страны на благо Родины.Без выхода в интернет на десять лет.
таким бобикам как ты, даже тяжелый исправительный труд не поможет. Для тебя один выход - патрон за баней - выгребная яма, смекаешь?