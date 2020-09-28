В Барнауле легковой автомобиль врезался в эвакуатор

В Барнауле в районе здания по адресу Кутузова, 75, эвакуатор столкнулся с легковушкой, сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам очевидца, у легкового автомобиля сильно пострадала передняя часть. На проезжей части собралась небольшая пробка, однако участок дороги приходится объезжать.

Информация о пострадавших и особенностях происшествия уточняется. На месте работала скорая и МЧС.

Как ранее сообщил amic.ru, 27 сентября на трассе Поспелиха – Курья – Третьяково – Республика Казахстан произошло ДТП с летальным сходом. По предварительным данным, 57-летняя женщина на автомобиле "Лада Гранта" двигалась в сторону села Староалейское Третьяковского района и не справилась с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась.

В результате ДТП водитель скончалась на месте происшествия, 56-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести госпитализирована, рассказали в ведомстве.