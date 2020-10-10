Автомобиль опрокинулся на крышу в результате ДТП в центре Барнаула

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о серьезном ДТП в центре города. Столкнулись две отечественные машины.

По словам свидетелей аварии, водитель "Жигулей" проехал на красный сигнал светофора и врезался в "Ладу". От удара "Лада" опрокинулась на бок.

"При этом он сбил знак на трамвайной остановке, который упал на парня лет 15. Парень был в сознании, но травмирован, лежал и не мог двигаться. Ему вызвали скорую", – добавили пользователи Сети.

По предварительным данным, никто из водителей не пострадал. Движение по проезжей части затруднено.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.