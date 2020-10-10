Автомобиль опрокинулся на крышу в результате ДТП в центре Барнаула

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о серьезном ДТП в центре города. Столкнулись две отечественные машины.
По словам свидетелей аварии, водитель "Жигулей" проехал на красный сигнал светофора и врезался в "Ладу". От удара "Лада" опрокинулась на бок.
"При этом он сбил знак на трамвайной остановке, который упал на парня лет 15. Парень был в сознании, но травмирован, лежал и не мог двигаться. Ему вызвали скорую", – добавили пользователи Сети.
По предварительным данным, никто из водителей не пострадал. Движение по проезжей части затруднено.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Комментарии
Знак спас юношу.
Парню выздоровления.
Проезжала по другой стороне, как раз скорая подъезжала. Ужасно все выглядело, такое ощущение было, что полостановки снесли. На какой скорости мчался, что такая серьезная авария? Еще счастливая случайность, что погибших нет. Безголовый водитель.
Жигули - 8 или 9 - лежала на крыше.
Знак на трамвайной остановке погнут на 45 градусов.
Замерхшая лужа крови.
там на подъеме проде знак был про 40км.
А этот водятел точно на взлет пошел.
с-ка!!
Автору видоса Калибра в зад головой засунуть, за дерганые кадры и неназванное место ДТП.