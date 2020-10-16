Трое пациентов с COVID-19 умерли в Республике Алтай

За сутки в Республике Алтай умерли три пациента с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Скончалась 85-летняя жительница Горно-Алтайска, 52-летний житель и 80-летняя жительница Онгудайского района. У всех пациентов врачи диагностировали коронавирусную инфекцию и пневмонию. За весь период в регионе зарегистрировали 31 летальный случай пациентов с COVID-19, в том числе 27 – от коронавируса, четыре – от иных причин.

Также на 15 октября в Горном Алтае лабораторно подтвердили 136 новых случаев инфицирования.

Коронавирус обнаружили у 60 жителей города Горно-Алтайска; у 22 жителей Майминского района; у 18 жителей Кош-Агачского района; у 13 жителей Онгудайского района; у 12 жителей Шебалинского района; у двух жителей Турочакского района; у одного жителя Чойского района.

Таким образом, общее число больных в регионе достигло 5173. Выздоровел 3651 человек, из которых 102 – за последние сутки.