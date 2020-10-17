Уличные художники с разрешения властей украсили Барнаул

Фото: пресс-служба управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края
В краевой столице прошел городской фестиваль уличного искусства "Ближе", сообщает пресс-служба управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.
Организаторами фестиваля выступили управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края и АНО "Центр по развитию визуальной культуры".
"Фестиваль направлен на создание профессионального творческого сообщества в городе Барнауле, выявление талантливой молодежи, создание условий для совершенствования ее профессионального уровня и реализации творческого потенциала, вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, формирование системы ценностей молодежной культуры и молодежной субкультуры, предупреждение распространения экстремистских идей среди молодежи", – уточнили организаторы.
Молодые художники, прошедшие отборочный этап, оформили объект в городе Барнауле в соответствии с разработанным эскизом.
В качестве полотна они использовали гаражные боксы, которые после смены цветовой гаммы стали выглядеть намного разнообразнее.
Комментарии
"реализации программ общественного развития Алтайского края."
Сколько денег из бюджета списали на это уродство?
Если бы не украсили, а украли!? Я бы прочитал...
Все это хорошо . Но наша унылая массовая застройка , просто кричит Сделай меня нарядней . во всем городе. Пусть это будет не разовая акция , а целенаправленная программа.
Разрисуйте мне забор на саду, я краски куплю, отвезу и привезу
"с разрешения властей "
А у владельцев гаражей спросили?