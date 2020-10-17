Уличные художники с разрешения властей украсили Барнаул

Фото: пресс-служба управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края

В краевой столице прошел городской фестиваль уличного искусства "Ближе", сообщает пресс-служба управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Организаторами фестиваля выступили управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края и АНО "Центр по развитию визуальной культуры".

"Фестиваль направлен на создание профессионального творческого сообщества в городе Барнауле, выявление талантливой молодежи, создание условий для совершенствования ее профессионального уровня и реализации творческого потенциала, вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, формирование системы ценностей молодежной культуры и молодежной субкультуры, предупреждение распространения экстремистских идей среди молодежи", – уточнили организаторы.

Молодые художники, прошедшие отборочный этап, оформили объект в городе Барнауле в соответствии с разработанным эскизом.

В качестве полотна они использовали гаражные боксы, которые после смены цветовой гаммы стали выглядеть намного разнообразнее.