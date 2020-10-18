В Барнауле молодой мужчина украл со стройки металл на 60 тысяч рублей

В отдел полиции в Барнауле обратился мужчина 1979 года рождения. Он рассказал, что неизвестный украл с его стройки металл.

По словам барнаульца, он имеет в собственности участок, на котором строит дом. На территории этого участка хранились металлические трубы и чугунная ванна, на покупку которых мужчина потратил около 60 тысяч рублей. Все это имущество пропало.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого, которым оказался ранее судимый за кражу житель краевой столицы 1993 года рождения, рассказали в МВД. Похищенное он успел продать.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".