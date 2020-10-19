Власти Барнаула пообещали в ближайшее время избавить жильцов ЖК "Адмирал" от вони

В Барнауле стартовал монтаж системы очистки воздуха в канализационно-насосной станции (КНС) № 21, на запах от которой жаловались жильцы ЖК "Адмирал". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Место проведения работ посетил глава Барнаула Вячеслав Франк. Он допустил использование подобных устройств и на других КНС.

"Если новая система зарекомендует себя хорошо в работе, а мы на это рассчитываем, и сможем оценить эффект не дожидаясь весны, есть перспектива использовать подобное оборудование на КНС-20 на Павловском тракте и в дальнейшем при проектировании новых станций в строящихся жилых кварталах, – уточнил Франк. – Главное, решить проблему с неприятными запахами, сделать так, чтобы жителям было комфортно".

Ранее amic.ru писал о том, что жильцы ЖК "Адмирал" в Барнауле и днем и ночью задыхаются от запаха нечистот, люди не могут проветрить квартиры и выйти во двор. Все из-за того, что рядом с их многоэтажками работает канализационная насосная станция.

В конце мая Вячеслав Франк пообещал, что проблема с неприятным запахом от канализационно-насосной станции в ЖК "Адмирал" будет решена в ближайшее время.