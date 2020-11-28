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Вынесен приговор жителю Алтая, который убил брата за просьбу "налить"

, ИА "Амител"
59-летнего горожанина отправили в колонию строгого режима
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Суд вынес приговор 59-летнему жителю Горно-Алтайска за убийство собственного брата. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

Следователи выяснили, что преступление было совершено в ночь на 3 июля 2020 года в одной из жилых комнат общежития.

"59-летний местный житель в ходе ссоры на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своему старшему брату, просившему налить ему еще спиртного, схватил нож, клинком которого нанес потерпевшему один удар в область грудной клетки спереди", — уточнили в ведомстве.

Ранение оказалось смертельным – 69-летний мужчина скончался.

Его брат проснулся утром и продолжил распивать спиртное. Только на следующий день он осознал, что его брат мертв и явился с повинной в правоохранительные органы.

Мужчину признали виновным и приговорили его к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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