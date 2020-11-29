ДТП с участием двух автомобилей произошло на Павловском тракте в Барнауле

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло вечером 29 ноября в Барнауле. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

Авария случилась на Павловском тракте напротив гипермаркета "Лента". По информации очевидца, в одной из машин находились дети.

О пострадавших ничего неизвестно. Подробности уточняются.

Как уже писал amic.ru, днем 29 ноября в окрестностях игорной зоны "Сибирская монета" в кювет вылетел автомобиль Toyota Camry и получил сильные повреждения. Машине оторвало крышу и отлетело как минимум одно колесо.