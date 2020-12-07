Водитель пассажирского автобуса в Бийске спровоцировал ДТП с пострадавшими

Водитель автобуса ПАЗ в Бийске поворачивал налево на пересечении ул. Революции и пер. Коммунарского и не уступил дорогу автомобилю Honda. В результате столкновения пострадали два человека.

Травмы получил водитель иномарки и один пассажир автобуса. Пассажиру помощь оказали на месте, а водителя легкового авто доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Для установления всех обстоятельств происшествия они собирают данные с камер видеонаблюдения. Также правоохранители назначат ряд экспертиз, рассказали в региональном ГУ МВД.

Ранее amic.ru писал о том, что два автомобиля столкнулись на пересечении улицы Антона Петрова и Островского в Барнауле. После ДТП одна из машин вылетела в пешеходную зону.