Этот продукт питания ценен не только легкоусвояемым белком, но и высоким содержанием холина

13 июня 2026, 15:51, ИА Амител

Яйца / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Диетолог и эндокринолог Антон Поляков рассказал в эксклюзивном интервью aif.ru о допустимом количестве яиц в ежедневном рационе.

Специалист подчеркнул, что при отсутствии аллергической реакции жестких ограничений по потреблению яиц нет — можно ориентироваться на потребности организма. В качестве примера врач отметил, что сам практически ежедневно съедает на завтрак три яйца, и это не несет вреда здоровью.

По словам Полякова, яйца заслуженно считаются одним из лучших продуктов в рационе человека. Их польза обусловлена не только наличием легкоусвояемого белка, но и высоким содержанием холина. Это вещество играет важную роль в организме: способствует нормализации жирового обмена, улучшает состояние печени и клеток головного мозга, а также обеспечивает стабильный отток желчи.

Врач уточнил, что для здорового человека вполне допустимо употреблять три-четыре яйца в день, если питание в целом сбалансировано и разнообразно. Что касается способа приготовления, то наиболее предпочтительный вариант — вареные яйца. Жареные тоже допустимы, но менее полезны.

По словам Полякова, такой способ приготовления чуть менее благоприятен, чем варка. При этом, если использовать небольшое количество масла и антипригарную сковороду, умеренное употребление жареных яиц не станет проблемой. Ранее диетолог объяснила, как мороженое может навредить здоровью летом.