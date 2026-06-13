Врач раскрыл, сколько можно съедать яиц в день
Этот продукт питания ценен не только легкоусвояемым белком, но и высоким содержанием холина
13 июня 2026, 15:51, ИА Амител
Диетолог и эндокринолог Антон Поляков рассказал в эксклюзивном интервью aif.ru о допустимом количестве яиц в ежедневном рационе.
Специалист подчеркнул, что при отсутствии аллергической реакции жестких ограничений по потреблению яиц нет — можно ориентироваться на потребности организма. В качестве примера врач отметил, что сам практически ежедневно съедает на завтрак три яйца, и это не несет вреда здоровью.
По словам Полякова, яйца заслуженно считаются одним из лучших продуктов в рационе человека. Их польза обусловлена не только наличием легкоусвояемого белка, но и высоким содержанием холина. Это вещество играет важную роль в организме: способствует нормализации жирового обмена, улучшает состояние печени и клеток головного мозга, а также обеспечивает стабильный отток желчи.
Врач уточнил, что для здорового человека вполне допустимо употреблять три-четыре яйца в день, если питание в целом сбалансировано и разнообразно. Что касается способа приготовления, то наиболее предпочтительный вариант — вареные яйца. Жареные тоже допустимы, но менее полезны.
По словам Полякова, такой способ приготовления чуть менее благоприятен, чем варка. При этом, если использовать небольшое количество масла и антипригарную сковороду, умеренное употребление жареных яиц не станет проблемой. Ранее диетолог объяснила, как мороженое может навредить здоровью летом.
21:39:09 13-06-2026
В студенческие годы в общежитии был свидетелем поедания вареных яиц на спор, что 20 вареных яиц человек съесть не сможет. Проигравший сломался на 16-ом яйце, - выплюнул разжёванное... А что с ним было на следующий день, когда он приехал на занятия из дома с Томска-7!!! Это надо было видеть лицо, а не читать его описание! Аллергия в виде мелких красных прыщиков по всему лицу и телу. Ушёл в поликлинику, явился на занятия через три дня со справкой.