Тьюторы, мягкие навыки и мотивация. Каким должно быть современное образование

Почему современным детям нужны не только знания, но и умение адаптироваться к быстро меняющемуся миру

13 июня 2026, 07:04, ИА Амител

Учительница / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Современное образование сегодня переживает серьезные изменения. Если раньше главной задачей было передать ученикам набор знаний, то теперь все больше внимания уделяют развитию гибкости мышления, умению общаться, работать в команде и учиться на протяжении всей жизни. О том, почему частные учебные заведения конкурируют за каждого студента, зачем подросткам нужны тьюторы и какие навыки будут востребованы через десять лет, в интервью Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказал предприниматель, руководитель частного колледжа "Тьютория" и холдинга Inpro Игорь Странцов.

— Игорь Алексеевич, вы работаете в сфере образования почти 20 лет. Каким вы видите современное образование?

— Это очень сложная и многогранная система. В ней есть родители, дети, государство, образовательные организации, педагоги, руководители. И у каждой стороны свои ожидания и запросы. Задача образования — объединить все это и получить понятный результат в виде подготовленных молодых людей.

— В чем принципиальная разница между частными и государственными колледжами и вузами?

— В частных учреждениях приходится бороться буквально за каждого студента. Поэтому мы стараемся создавать максимально комфортные условия для детей и родителей.

При этом я вижу, что государственная система тоже меняется. Детей становится меньше, и многие колледжи уже внимательно изучают опыт частных образовательных организаций. Сегодня государственное образование постепенно становится более ориентированным на учащегося.

— Какой вопрос в образовании вы считаете самым острым?

— Прежде всего это вопрос кадров. Образование — это люди. Можно построить красивое здание, закупить современное оборудование, но если нет мотивированного преподавателя — результата не будет. К сожалению, сегодня в профессии часто остаются люди, которые действительно любят свое дело и просто не представляют себя в другой сфере. На мой взгляд, вопрос уровня оплаты труда педагогов необходимо решать как можно быстрее.

— Нужно ли менять подходы к обучению современных детей?

— Время изменилось, и образование неизбежно подстраивается под новые условия. Сегодня ребенок живет в мире огромного количества информации, гаджетов и развлечений. Поэтому одной из главных задач педагога становится не просто передача знаний, а ответ на вопрос: зачем вообще учиться.

Если удается пробудить у ребенка внутреннюю мотивацию, дальнейший процесс становится намного эффективнее.

— Многие школьники спрашивают: зачем мне в жизни, например, тригонометрия?

— Мы объясняем это достаточно просто. Сложные предметы — это своего рода тренажерный зал для мозга.

Возможно, человеку никогда не пригодится конкретная формула или котангенс. Но логика, умение анализировать информацию и искать решение задач будут нужны всегда. Если человек научился осваивать сложный материал, он сможет разобраться практически с любой новой профессией или технологией.

— В вашем колледже большое внимание уделяют метакомпетенциям. Что это такое?

— Мир меняется очень быстро. Одни профессии исчезают, другие появляются. Активно развивается искусственный интеллект. Поэтому важно научить человека учиться всю жизнь и быстро адаптироваться к изменениям.

Метакомпетенции — это именно тот набор навыков, который помогает решать самые разные жизненные задачи, а не только работать по одной специальности.

— На сайте колледжа указано, что со студентами работают тьюторы. Кто это?

— Это наставники и старшие товарищи. К сожалению, у родителей не всегда есть возможность уделять детям столько времени, сколько хотелось бы. Поэтому тьюторы помогают студентам адаптироваться, решать конфликты, выстраивать отношения с однокурсниками и преподавателями.

Часто к ним обращаются с личными вопросами: поссорился с друзьями, возникли сложности дома или в учебе. Задача тьютора — поддержать и помочь найти решение. Кроме индивидуальной работы, есть групповые консультации, где ребята развивают коммуникативные навыки и учатся работать в коллективе.

— Получается ли у вас самого постоянно учиться?

— Сейчас у нас просто нет другого выхода. Если человек хочет оставаться профессионалом, ему приходится постоянно получать новые знания. Иногда это непросто, потому что сам процесс обучения требует усилий. Но без этого невозможно развиваться.

— Что вы посоветовали бы молодым людям, которые еще не определились с профессией?

– Нужно пробовать. Подросткам важно получить разный опыт: поработать летом, попробовать себя в разных сферах, понять, что действительно нравится. Иногда родители слишком активно вмешиваются в выбор профессии. Но, на мой взгляд, стоит внимательнее прислушиваться к детям.

Бывает, что человек с детства хочет работать руками — стать автомехаником, сварщиком или парикмахером. Если это действительно его призвание, не стоит навязывать ему другой путь.