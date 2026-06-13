В Алтайском крае после столкновения с автомобилем погиб велосипедист
Мужчина передвигался в темное время суток без световозвращающих элементов
13 июня 2026, 09:03, ИА Амител
В Косихинском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.
По данным ведомства, авария произошла в среду, 10 июня. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Vanette совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части.
В результате полученных травм мужчина, управлявший велосипедом, скончался на месте происшествия до прибытия медиков.
В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что в момент ДТП велосипедист передвигался в темное время суток без световозвращающих элементов.
Обстоятельства и причины произошедшего продолжают устанавливать правоохранители.
13:08:34 14-06-2026
жалко водителя авто. не видно этих оленей на великах соверщенно