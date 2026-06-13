В Алтайском крае после столкновения с автомобилем погиб велосипедист

Мужчина передвигался в темное время суток без световозвращающих элементов

13 июня 2026, 09:03, ИА Амител

Мужчина на велосипеде / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Косихинском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

По данным ведомства, авария произошла в среду, 10 июня. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Vanette совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части.

В результате полученных травм мужчина, управлявший велосипедом, скончался на месте происшествия до прибытия медиков.

В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что в момент ДТП велосипедист передвигался в темное время суток без световозвращающих элементов.

Обстоятельства и причины произошедшего продолжают устанавливать правоохранители.