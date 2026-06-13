"Ростов, я вас очень люблю". Ольга Бузова перенесла концерт после серьезной операции

Певица сломала ногу и попала в больницу

13 июня 2026, 16:23, ИА Амител

Ольга Бузова / Фото: https://vk.com/buzovaofficial

Концерт Ольги Бузовой в Ростове‑на‑Дону, запланированный на 13 июня, перенесен из‑за травмы артистки и последующей экстренной операции. Выступление в рамках шоу‑программы "Вот она Я" теперь состоится 6 августа. В сет‑лист входили хиты "Мало половин", "Хит‑парад", Wi-Fi, "Привыкаю" и другие композиции, сообщает "КП — Ростов-на-Дону".

Инцидент произошел дома: певица сломала ногу и была срочно госпитализирована. Несколько часов ей делали операцию под общим наркозом, после чего она отходила от его воздействия. Сначала Бузова встревожила подписчиков снимком с окровавленной ногой, а позже подробно рассказала о случившемся.

Едва придя в себя, артистка записала видеообращение к поклонникам. В нем она поделилась, что восстановление дается нелегко: после наркоза она несколько раз падала в обморок, испытывала сильную боль и была расстроена из‑за срыва графика.

Ольга искренне поблагодарила бригаду скорой помощи за быстрый выезд и врачей за чуткое отношение и профессиональную помощь: медики оперативно провели все обследования и организовали операцию.

«Отдельно певица обратилась к зрителям из Ростова‑на‑Дону. Она объяснила, что команда приняла решение о переносе концерта после консультаций с врачами — сейчас артистка не может даже ходить и останется в больнице под наблюдением докторов на все выходные. Бузова извинилась перед публикой, подчеркнув, что выступила бы, если бы это было возможно, и заверила, что с нетерпением ждет встречи с ростовской аудиторией 6 августа. Планы по остальным съемкам и проектам будут корректироваться в зависимости от темпов ее восстановления», — говорится в публикации.

Ростовчане активно отреагировали на новость: купившие билеты и просто неравнодушные жители пожелали Ольге скорейшего выздоровления. Многие отметили, что артистке не везет — в прошлом году ее концерт в городе отменили из‑за вопросов безопасности в регионе. Теперь же помехой стала травма, но поклонники с нетерпением ждут возвращения певицы на ростовскую сцену через два месяца.