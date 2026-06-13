Во время встречи с участниками СВО глава государства раскритиковал планы ряда стран "поучаствовать в разделе пирога"

13 июня 2026, 10:49, ИА Амител

Владимир Путин / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

В День России президент Владимир Путин встретился с участниками СВО. В ходе беседы глава государства высказался о попытках стран НАТО нанести РФ стратегическое поражение, пишет РИА Новости.

Путин отметил, что некоторые государства вступили в альянс именно с целью поучаствовать "в разделе пирога", но теперь осознали нереализуемость таких планов.

«Если бы камер не было, я бы показал известным всем вам жестом, чего они в этом случае добьются. Ничего не добьются», — подчеркнул президент, намекнув на тщетность подобных устремлений со стороны НАТО.

Ранее Токаев рассказал о судьбоносной миссии Путина для России. По словам президента Казахстана, тот возглавляет страну "в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка".



