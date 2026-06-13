В Подмосковье ликвидируют незаконный сброс сточных вод с участка Ларисы Долиной
Работы завершат до 11 июля: выпускной патрубок изолируют и затампонируют за счет бюджета
13 июня 2026, 12:54, ИА Амител
В деревне Протасово ликвидируют незаконный сброс сточных вод в природный ручей — источник загрязнения находится на участке, принадлежащем Ларисе Долиной, сообщает Telegram‑канала Mash. Проблема связана с искусственным прудом, который был обустроен на участке в 2001 году за два миллиона рублей.
Со временем проржавевшие каналы, отводящие воду из водоема, стали пропускать мутную воду в ручей, из‑за чего страдают берега. Кроме того, при создании пруда использовали тяжелую технику, а поблизости возвели два жилых дома и гараж — это нарушило естественный рельеф местности.
Проверка началась после жалобы бизнесмена Глеба Рыськова в Росприроднадзор: он просил остановить сброс и оценить вред, нанесенный почве и природному рельефу. Позднее к разбирательству подключились Министерство ЖКХ Подмосковья и МВД. Пробы воды уже отправлены на анализ.
По данным Mash, работы по устранению незаконного слива завершат до 11 июля. В рамках мероприятий выпускной патрубок изолируют и затампонируют, а расходы покроет бюджет. После завершения работ чиновники оценят экологический ущерб: если вину Ларисы Долиной подтвердят, с нее взыщут штраф.
13:04:26 13-06-2026
Опять Долина запачкалась!?...
14:02:06 13-06-2026
Гость (13:04:26 13-06-2026) Опять Долина запачкалась!?... ... Ранее стройка и работы проводились бесконтрольно.. кто на что горазд? Удобно, сегодня можно штраф поднять..
15:51:21 13-06-2026
Гость (13:04:26 13-06-2026) Опять Долина запачкалась!?... ... давно уже. у нее, непонятно как взявшийся, участок с домом в водоохранной зоне.
15:50:06 13-06-2026
а кто на фотке?
16:30:56 13-06-2026
Элен без ребят (15:50:06 13-06-2026) а кто на фотке? ... Кудельман - старая аферистка, бабка на доверии.
22:19:54 13-06-2026
Гость (16:30:56 13-06-2026) Кудельман - старая аферистка, бабка на доверии.... правильнее будет: Кудельман- старая аферистка, выжившая из ума бабка на доверии, осваивающая Фотошоп.
если честно, такой кринж я видела лет 20+ назад, когда Ps только появился в России 🙈
17:34:43 13-06-2026
Очередная самопровозглашенная не то царица, не то голос чего-то или какой-то.
19:49:40 13-06-2026
Запиарилась.
10:02:54 14-06-2026
гость (19:49:40 13-06-2026) Запиарилась.... Все кроме некролога.
09:20:55 15-06-2026
В рамках мероприятий выпускной патрубок изолируют и затампонируют, а расходы покроет бюджет...
Оригинально. То есть, не за её счет.