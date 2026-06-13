В Подмосковье ликвидируют незаконный сброс сточных вод с участка Ларисы Долиной

Работы завершат до 11 июля: выпускной патрубок изолируют и затампонируют за счет бюджета

13 июня 2026, 12:54, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: соцсети певицы

В деревне Протасово ликвидируют незаконный сброс сточных вод в природный ручей — источник загрязнения находится на участке, принадлежащем Ларисе Долиной, сообщает Telegram‑канала Mash. Проблема связана с искусственным прудом, который был обустроен на участке в 2001 году за два миллиона рублей.

Со временем проржавевшие каналы, отводящие воду из водоема, стали пропускать мутную воду в ручей, из‑за чего страдают берега. Кроме того, при создании пруда использовали тяжелую технику, а поблизости возвели два жилых дома и гараж — это нарушило естественный рельеф местности.

Проверка началась после жалобы бизнесмена Глеба Рыськова в Росприроднадзор: он просил остановить сброс и оценить вред, нанесенный почве и природному рельефу. Позднее к разбирательству подключились Министерство ЖКХ Подмосковья и МВД. Пробы воды уже отправлены на анализ.

По данным Mash, работы по устранению незаконного слива завершат до 11 июля. В рамках мероприятий выпускной патрубок изолируют и затампонируют, а расходы покроет бюджет. После завершения работ чиновники оценят экологический ущерб: если вину Ларисы Долиной подтвердят, с нее взыщут штраф.