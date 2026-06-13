МИД: россиянам стоит избегать поездок в Таиланд из‑за риска выдачи США

В стране существует высокая угроза задержания по запросам американских спецслужб

13 июня 2026, 11:21, ИА Амител

Таиланд / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

МИД РФ предупредил россиян о рисках поездок в Таиланд, пишет РИА Новости. По информации ведомства, граждане, которые подозревают, что могут стать объектами уголовного преследования со стороны американских властей, должны воздержаться от путешествий в эту страну и избегать пересадок в местных аэропортах.

В сообщении на сайте министерства подчеркивается, что Таиланд связан с США двусторонним договором о выдаче, из‑за чего там существует высокая угроза задержания или ареста по запросам правоохранительных органов и спецслужб США.

Ранее сообщалось, что Россия ведет переговоры о внедрении карты "Мир" в Таиланде, Сингапуре и Малайзии. Главное препятствие — страх банков перед вторичными санкциями.