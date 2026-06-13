НОВОСТИОбщество

МИД: россиянам стоит избегать поездок в Таиланд из‑за риска выдачи США

В стране существует высокая угроза задержания по запросам американских спецслужб

13 июня 2026, 11:21, ИА Амител

Таиланд / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Таиланд / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

МИД РФ предупредил россиян о рисках поездок в Таиланд, пишет РИА Новости. По информации ведомства, граждане, которые подозревают, что могут стать объектами уголовного преследования со стороны американских властей, должны воздержаться от путешествий в эту страну и избегать пересадок в местных аэропортах.

В сообщении на сайте министерства подчеркивается, что Таиланд связан с США двусторонним договором о выдаче, из‑за чего там существует высокая угроза задержания или ареста по запросам правоохранительных органов и спецслужб США.

Ранее сообщалось, что Россия ведет переговоры о внедрении карты "Мир" в Таиланде, Сингапуре и Малайзии. Главное препятствие — страх банков перед вторичными санкциями.

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Комментарии 9

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Вежливый Человек

11:29:54 13-06-2026

А из Европы не выдают? МИД имеет что сказать?
А из Турции?

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найди отличия.

12:26:35 13-06-2026

Вежливый Человек (11:29:54 13-06-2026) А из Европы не выдают? МИД имеет что сказать?А из Турции... думаю, немногим из горожан грозит задержание в Таиланде сегодня, и их выдача США завтра.
а вот потоп на Попова и отключение электричества в Пригородном-вот что актуально в данный момент.

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Гость

11:55:56 13-06-2026

И многих выдали?

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Гость

11:58:15 13-06-2026

А если кто-то сильно хочет в США? Тем можно Тай посещать?

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Гость

12:23:39 13-06-2026

В Крыму то куда безопасней,да? Чушь несут.

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Гость

12:27:14 13-06-2026

Есть, что сказать, но сейчас не знаешь - можно ли.
А то напишу, а завтра придут.
Лучше промолчу.

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гость

18:26:07 13-06-2026

Гость (12:27:14 13-06-2026) Есть, что сказать, но сейчас не знаешь - можно ли.А то н... Ща придем уже сегодня))

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Гость

12:54:47 13-06-2026

А что плохого в США перебраться на халяву. Гринкарта-лайфхак. Спасибо за информацию. Ещё можно инструкцию, как попасть в эти запросы США?

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Гость

19:47:23 13-06-2026

Гость (12:54:47 13-06-2026) А что плохого в США перебраться на халяву. Гринкарта-лайфхак... я с вами

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