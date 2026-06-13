МИД: россиянам стоит избегать поездок в Таиланд из‑за риска выдачи США
В стране существует высокая угроза задержания по запросам американских спецслужб
13 июня 2026, 11:21, ИА Амител
МИД РФ предупредил россиян о рисках поездок в Таиланд, пишет РИА Новости. По информации ведомства, граждане, которые подозревают, что могут стать объектами уголовного преследования со стороны американских властей, должны воздержаться от путешествий в эту страну и избегать пересадок в местных аэропортах.
В сообщении на сайте министерства подчеркивается, что Таиланд связан с США двусторонним договором о выдаче, из‑за чего там существует высокая угроза задержания или ареста по запросам правоохранительных органов и спецслужб США.
Ранее сообщалось, что Россия ведет переговоры о внедрении карты "Мир" в Таиланде, Сингапуре и Малайзии. Главное препятствие — страх банков перед вторичными санкциями.
11:29:54 13-06-2026
А из Европы не выдают? МИД имеет что сказать?
А из Турции?
12:26:35 13-06-2026
Вежливый Человек (11:29:54 13-06-2026) А из Европы не выдают? МИД имеет что сказать?А из Турции... думаю, немногим из горожан грозит задержание в Таиланде сегодня, и их выдача США завтра.
а вот потоп на Попова и отключение электричества в Пригородном-вот что актуально в данный момент.
11:55:56 13-06-2026
И многих выдали?
11:58:15 13-06-2026
А если кто-то сильно хочет в США? Тем можно Тай посещать?
12:23:39 13-06-2026
В Крыму то куда безопасней,да? Чушь несут.
12:27:14 13-06-2026
Есть, что сказать, но сейчас не знаешь - можно ли.
А то напишу, а завтра придут.
Лучше промолчу.
18:26:07 13-06-2026
Гость (12:27:14 13-06-2026) Есть, что сказать, но сейчас не знаешь - можно ли.А то н... Ща придем уже сегодня))
12:54:47 13-06-2026
А что плохого в США перебраться на халяву. Гринкарта-лайфхак. Спасибо за информацию. Ещё можно инструкцию, как попасть в эти запросы США?
19:47:23 13-06-2026
Гость (12:54:47 13-06-2026) А что плохого в США перебраться на халяву. Гринкарта-лайфхак... я с вами