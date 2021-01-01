В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 212 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 223 пациента, умерло 14 человек, от COVID-19 – 11. Больше всего случаев ковида за прошлый день выявлено в Барнауле (58), Рубцовске (18), Бийске и Славгороде (по 16).

Как сообщает региональный оперштаб, общее число заболевших ковидом в крае за все время составляет 33 124 жителя, в т. ч. 2183 ребенка. Выздоровели 29 710 человек, умерло — 1553.

По состоянию на 1 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с ковидом 1727 человек. Еще 1019 пациентов лечатся от вирусной пневмонии. Количество тяжелобольных составляет – 392, подключено к аппаратам ИВЛ – 108.

Минздравом края развернуто 4 193 койки, к кислороду имеют подключение 2311, с ИВЛ – 439. Свободных резервных коек насчитывается 1 447. Всего в регионе на коронавирус обследовано 957 505 человек.