200 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 200 случаев коронавируса. Общее число заболевших теперь составляет 36 150 человек, свидетельствуют данные регионального оперштаба.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 56, Бийск – 17, Рубцовск – 16, Славгород – 7, Новоалтайск, Новичихинский район – по 6 заболевших, Локтевский, Ребрихинский районы – по 5 заболевших, Яровое, Егорьевский, Краснощековский, Поспелихинский районы – по 4 заболевших, Алейск, Заринск, Бурлинский, Быстроистокский, Завьяловский, Калманский, Косихинский районы – по 3 заболевших, Алейский, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский, Залесовский, Заринский, Ключевской, Кулундинский, Курьинский, Рубцовский, Тальменский, Тогульский, Усть-Пристаньский, Чарышский районы – по 2 заболевших, Бийский, Зональный, Каменский, Красногорский, Кытмановский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий национальный, Родинский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Хабарский, Целинный район – по 1 заболевшему.

Всего в крае выздоровел 32 401 человек, в том числе 194 — за прошедшие сутки. Жертвами коронавируса стали еще 15 пациентов, а в общее количество летальных исходов достигло 1 743.