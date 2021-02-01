В Алтайском крае набирают волонтеров для помощи на Кубке мира по гребле

В Алтайском крае объявили о наборе волонтеров на участие в этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщают в Туристском центре региона. Состязания пройдут на барнаульском гребном канале с 20 по 23 мая.
"Размер волонтерского корпуса, работающего с гостями и участниками II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, по предварительным оценкам, превысит 400 человек. Знание иностранного языка и опыт сопровождения крупных мероприятий станут основными критериями для отбора претендентов. Заявки в волонтерский корпус World Canoe Cup 2021 Barnaul принимают до 31 марта", – говорится в сообщении.
Добровольцы получат экипировку с символикой соревнований, памятные сувениры, а также бесплатное питание и проезд во время рабочих смен. Ожидается, что в период соревнований столицу Алтайского края посетят порядка 20 тысяч человек из 50 стран мира.
Подать заявку в волонтерский корпус можно на сайте dobro.ru. Телефон горячей линии волонтерского штаба 8-960-963-33-00, электронная почта volonterkubok@yandex.ru.
Напомним, в конце января министр спорта РФ Олег Матыцин прибыл с рабочим визитом в Барнаул. Вместе с губернатором Виктором Томенко они посетили спортивный комплекс на гребном канале и оценили степень готовности объекта к проведению предстоящего чемпионата.
Комментарии
Будут ли данные соревнования в России? Почему не пишите про решение спортивного международного суда? Людей вводите в заблуждение?
А слабо платить людям за работу а не искать волонтеров? совсем афигели.
Из за трёх дней соревнований с 20 по 23 мая вся эта стройка. Это не ошибка?
Волонтёры = бесплатная рабсила...
Очень удобно нынче стало - деньги выделить и себе в карман списать, а работу волонтёрской назвать.
В регионе с самой низкой зарплатой
Можно вообще не заморачиваться чиновникам с оплатой!
Студентов волонтёрами назвать
И бесплатно их работать заставлять!
Рабовладельческий строй в 21 веке...