В Алтайском крае набирают волонтеров для помощи на Кубке мира по гребле

В Алтайском крае объявили о наборе волонтеров на участие в этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщают в Туристском центре региона. Состязания пройдут на барнаульском гребном канале с 20 по 23 мая.

"Размер волонтерского корпуса, работающего с гостями и участниками II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, по предварительным оценкам, превысит 400 человек. Знание иностранного языка и опыт сопровождения крупных мероприятий станут основными критериями для отбора претендентов. Заявки в волонтерский корпус World Canoe Cup 2021 Barnaul принимают до 31 марта", – говорится в сообщении.

Добровольцы получат экипировку с символикой соревнований, памятные сувениры, а также бесплатное питание и проезд во время рабочих смен. Ожидается, что в период соревнований столицу Алтайского края посетят порядка 20 тысяч человек из 50 стран мира.

Подать заявку в волонтерский корпус можно на сайте dobro.ru. Телефон горячей линии волонтерского штаба 8-960-963-33-00, электронная почта volonterkubok@yandex.ru.

Напомним, в конце января министр спорта РФ Олег Матыцин прибыл с рабочим визитом в Барнаул. Вместе с губернатором Виктором Томенко они посетили спортивный комплекс на гребном канале и оценили степень готовности объекта к проведению предстоящего чемпионата.